George R R Martin | Per me la fine del Trono di Spade è stata una liberazione Sono

«Il Trono di Spade» - il prequel : George RR Martin svela sette indizi : Incorreggibile George RR Martin, che sembra incapace di mantenere qualsiasi segreto. Mesi fa, aveva rivelato sul blog il titolo del prequel de Il Trono di Spade: la nuova serie, secondo lo scrittore, coinvolto in prima persona nella sceneggiatura – insieme a Jane Goldman – si sarebbe intitolata The Long Night, ma il titolo di lavorazione annunciato è stato poi Bloodmoon. Non pago della gaffe, mentre proseguono le riprese, ...

Game of Thrones - gli indizi di George R.R. Martin sul prequel (con gli Stark ed i mammuth) : Ci voleva George R. R. Martin per svelare qualcosa in più sul prequel di Game of Thrones, le cui riprese del pilot (e quindi non è detto che vedremo la serie tv) sono in corso in queste settimane in Irlanda del Nord. Per fare in modo che la Hbo dia il via libera alla serie, la produzione si sta impegnando per realizzare un episodio pilota che faccia venire l'acquolina prima che al pubblico, ai vertici del network.Rientra in questa strategia ...

Il Trono di Spade - George RR Martin vs Internet : «è un luogo tossico» : Si torna a parlare de Il Trono di Spade 8: l’ultima stagione di Game of Thrones è stata talmente divisiva che continua a far discutere. Oltre alla petizione da un milione di firme che è circolata sul web per far riscrivere l’intera stagione, ogni settimana qualcuno interviene. Prima si era mosso George RR Martin, che ha difeso il lavoro degli sceneggiatori D.B. Weiss e David Benioff annunciando che poi arriverà il ...

George R. R. Martin : "Se Chernobyl non vince una valanga di Emmy non c'è giustizia". : Il “papà” di Game of Thrones ne è certo: la mini-serie Chernobyl meriterebbe una valanga di Emmy. George R.R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha voluto esprimere tramite Twitter il suo entusiasmo per il prodotto televisivo HBO-Sky che sta raccontando il dramma della centrale nucleare dell’Ucraina settentrionale, consumatosi nel 1986.“Ho fatto il binge-watching di Chernobyl. ...

George R.R. Martin non ha dubbi: Chernobyl, la miniserie firmata da Hbo e Sky che è riuscita ad aggiudicarsi un indice di gradimento addirittura più alto di «cult» come Breaking Bad, è uno dei prodotti più ...