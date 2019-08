Dybala darebbe l' anima per la Juve | la dirigenza lo considera sempre sul mercato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Lantus è storicamente una società che programma il presente e il futuro, ma in questa sessione dii suoi piani non si sarebbero ancora realizzati, a causa di unin uscita bloccato. Le pedinete esuberi, come ad esempio Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, sono ancora in rosa per cui ladelle Continassa dolorosamente per fare cassa avrebbe messo sulPaulo. Paulo studia da falso nueve L’argentino era stato inserito nell’affare con il Manchester United per lo scambio con Lukaku, poi è stato anche nel mirino del Tottenham. I due affari sono saltati entrambi, ma non vuol dire che il 10 bianconero sia stato tolto dal. Il ragazzo di Laguna Larga, il cui desiderio è continuare la sua carriera sotto la Mole, ha incassato il colpo del suo nuovo status ed ha cominciato ad allenarsi con impegno e i risultati si vedono in ...

