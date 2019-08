Cosimo Cinieri | morto attore a 80 anni La moglie | Era malato da tempo di

Morto Cosimo Cinieri - lavorò con Carmelo Bene e Massimo Troisi : In seguito a una lunga malattia e' Morto Cosimo Cinieri. Nato il 20 agosto 1938 a Taranto e' storicamente annoverabile tra i piu rilevanti esponenti del teatro Italiano. Celebre il sodalizio con Carmelo Bene con cui divide per anni la scena da comprimario, da ricordare capolavori come SADE e Otello o la Deficienza della Donna. Nipote del drammaturgo Cesare Giulio Viola, fratello del regista e casting director Francesco Cinieri, padre del ...

