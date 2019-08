Apple fa causa all’iPhone virtuale usato per scovare i bug

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019)ha appena alzato le taglie del suo programma di bug bounty, offrendo cifre da capogiro per chiunque riesca a individuare falle nei suoi dispositivi. E ora il colosso di Cupertino è pronta a farea Corellium, una società che da più di un anno fornisce agli hacker un iPhonegrazie al quale esercitarsi, perché, come riporta Bloomberg, la replica violerebbe il copyright dell’azienda. Corellium da più di un anno distribuisce un software installabile su computer tramite il quale è possibile ricreare un iPhonecompletamente funzionante semplicemente specificando il modello o la versione di iOs in un’apposita scheda menù. Lo scopo è quello di fornire un terreno sicuro in cui esercitarsi sulle vulnerabilità dei software della Mela. Nonostante sia quasi impossibile adoperare il clonedistribuito da Corellium come effettivo sostituto di un iPhone,ha ...

