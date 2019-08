Altri orrori a Bibbiano Via | non ti voglio più

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Patricia Tagliaferri La madre affidataria lascia la bimba fuori dall'auto perché non svela abusi. Mai subiti Se con la crisi di governo rischia di saltare l'annunciata commissione parlamentare sugli affidi, il cui iter era appena cominciato in Senato, ci sono le intercettazioni dell'inchiesta «Angeli e Demoni», che continuano ad uscire alla spicciolata, a ricordare l'urgenza di fare piena sulla luce vicenda degli affidi illeciti di. Un'inchiesta sconvolgente, che ha interessato diversi comuni della Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, portando a sedici misure cautelari e scioccando l'opinione pubblica. L'ultima conversazione captata dalle microspie piazzate dagli investigatori rimanda l'immagine di una mamma affidataria che caccia la bambina dall'auto lasciandola sotto la pioggia e la sgrida perché non vuole parlare degli abusi. Abusi che, come in molti casi ...

