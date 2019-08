Rientro in Italia con meno tasse | tutti i bonus dai cervelli al Sud

Cinema 2019. I (primi) 10 film italiani del Rientro da non perdere : La commedia all’italiana non va mai in vacanza ed è già pronta a stupire nella nuova stagione, anticipata dalle giornate di Cinema di Riccione, Cinè. La maggior parte dei film in arrivo, infatti, sono brillanti, comici e in alcuni casi surreali. Con le dovute eccezioni, certo. Pierfrancesco Favino, ad esempio, dopo il successo de Il traditore di Marco Bellocchio, torna al biopic con Hammamet e la nuova trasformazione in Bettino Craxi. A ...