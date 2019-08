Vuelta a España 2019 | sarà la Movistar la squadra di riferimento

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a Espana 2019 - diciassettesima tappa : Aranda de Duero-Guadalajara. Si torna a respirare - spazio per le ruote veloci : Dopo un complicatissimo fine settimane, con tantissime salite e migliaia di chilometri di dislivello da coprire, nella diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2019, da Aranda de Duero a Guadalajara, i corridori potranno finalmente respirare. Una frazione che non presenta alcuna difficoltà altimetrica e che servirà al gruppo per recuperare le energie in vista di un’ultima parte di giro molto complicata. Percorso I ciclisti si sono messi ...

Vuelta a España 2019 : su che canale vederla in tv e streaming. La guida completa : Manca esattamente una settimana al via della Vuelta a España 2019, che scatterà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 15 settembre. Saranno 21 le tappe in programma, intervallate da due giorni di riposo, per un totale di 3272 km. Le cronometro saranno due, quella a squadre inaugurale e quella individuale della decima tappa. La Vuelta a España 2019 sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1, che offrirà una copertura completa della corsa in ...

Vuelta a España 2019 - svelata la selezione della Jumbo-Visma. Ecco i sette compagni di Primož Roglic : Lo sloveno Primož Roglic sarà il capitano della Jumbo-Visma alla Vuelta a España: svelata la formazione per il terzo ed ultimo GT stagionale. Al fianco dello sloveno, alla prima partecipazione alla corsa a tappe iberica, Ecco l’olandese Steven Kruijswijk ed il neozelandese George Bennett, con il primo soprattutto che potrà fare da jolly durante la gara, in qualità di secondo uomo di punta della selezione. Doppia fatica Tour-Vuelta anche ...

Vuelta a España 2019 : gli avversari di Fabio Aru nella corsa alla top5 : Fabio Aru è pronto a lottare per le posizioni di vertice della classifica generale alla Vuelta a España 2019. Il 29enne sardo, dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra, ha dato ottimi segnali al Tour de France, chiuso al 14° posto in classifica. Una condizione che sta quindi gradualmente tornando al top e per questo il capitano della UAE-Team Emirates potrà puntare alla top5 nel terzo Grande Giro della stagione. Per raggiungere ...

Vuelta a España 2019 - sedicesima tappa : Pravia-Alto de La Cubilla. Lena. Ennesimo tappone con 3 GPM - arrivo in salita sull’Alto de la Cubilla : La sedicesima tappa della Vuelta a España 2019, che si svolgerà lunedì 9 settembre, vedrà i corridori affrontare un tappone di montagna di 144,4 km da Pravia ad Alto de La Cubilla. Lena. Ci saranno tre salite impegnative da scalare, che potrebbero portare distacchi importanti in classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione. I primi 20 km sono piatti, poi la strada salirà gradualmente fino al km 50, dove ...

Vuelta a España 2019 - quindicesima tappa : Tineo-Santuario del Acebo. Salite a raffica - finale sul temibile Puerto del Acebo : Si entra nel momento decisivo della Vuelta a España 2019: quindicesima tappa, in programma domenica 8 settembre, da Tineo a Santuario del Acebo (154,4 chilometri), tantissima montagna, un arrivo in salita che può sconvolgere la situazione in chiusura della seconda settimana. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio. Percorso Primi 21 chilometri pianeggianti prima di approcciare il Puerto del Acebo: non si arriva fino in cima al Santuario, ...

Vuelta a España 2019 : Simon Yates non difenderà il titolo. Il britannico assente tra i convocati della Mitchelton-SCOTT : Non ci sarà il detentore del titolo alla prossima Vuelta a España 2019. Sembrava che dovesse essere al via con il numero 1 sulla schiena, invece il buon senso ha prevalso: Simon Yates non disputerà i tre grandi giri in una stagione e, dopo le fatiche di Giro e Tour, ha deciso di non volare in terra spagnola dove nel 2018 trionfò. La Mitchelton-SCOTT ha infatti annunciato oggi i convocati per la trasferta iberica e negli otto non figura nessuno ...

Vuelta a España 2019 : il regolamento. Abbuoni - tempo massimo e traguardi intermedi. Occhio al VAR : Tutto pronto per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España. Andiamo a scoprire tutto il regolamento con i vari passaggi: Occhio come al solito al VAR che può scombinare da qualche anno le carte in tavola. Abbuoni Vuelta a España 2019 In tutte le tappe verranno assegnati ai primi tre classificati rispettivamente 10, 6 e 4 secondi di abbuono, con le uniche eccezioni della cronometro e della cronosquadre. Per i traguardi ...

Fabio Aru verso la Vuelta Espana : ‘So quale gradino voglio occupare’ : Fabio Aru è pronto per tornare ad altissimi livelli. Lo scalatore della UAE Emirates è uscito molto bene dal Tour de France e sembra essersi messo definitivamente alle spalle il lungo periodo negativo che lo ha visto finire nelle retrovie del gruppo. Dopo una stagione 2018 disastrosa Aru si è fermato in primavera per sottoporsi ad un intervento che ha risolto un’occlusione all’arteria iliaca, un problema che è stato identificato come la causa ...

Vuelta a Espana 2019 - quattordicesima tappa : San Vicente de la Barquera-Oviedo. Frazione piatta - tornano in scena i velocisti : Sabato 7 settembre, quattordicesima tappa della Vuelta a España 2019, una giornata tranquilla per i big, e al contempo una ghiotta occasione per le ruote veloci del gruppo. Sono 188 i chilometri che dividono San Vicente de la Barquera da Oviedo; un solo GPM di terza categoria e una Frazione che si snoda per gran parte del percorso sul Golfo di Biscaglia, tra la Cantabria e le Asturie. Percorso Come detto in precedenza non ci sono dislivelli ...

Vuelta a Espana 2019 : Tadej Pogacar - un altro predestinato in rampa di lancio nella stessa squadra di Aru : Non ci sarà solamente Fabio Aru come punta della UAE Team Emirates per l’ormai imminente Vuelta a España 2019, ma anche un giovane e decisamente promettente ventenne come Tadej Pogacar. La Slovenia ha trovato in lui un talento da preservare, e che nonostante la giovanissima età, al suo primo anno da professionista, ha già collezionato dei risultati decisamente rilevanti. Tadej è salito alle luci della ribalta nel 2018 con la vittoria del ...

