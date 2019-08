Ciclismo - una nuova nidiata di scalatori azzurri in rampa di lancio. Nuova linfa in vista delle corse a tappe - ma servirà tempo : La scomparsa di molte gare a tappe nostrane riservate ai corridori della categoria U23 (Giro delle Valli Cuneesi, Giro delle Regioni, Giro delle Pesche Nettarine e per un periodo anche Giro d’Italia U23) ha comportato un calo netto nella produzione di corridori italiani con caratteristiche di scalatori. Nelle ultime stagioni, però, qualcosa sta cambiando. Con il ritorno della Corsa Rosa riservata agli ex dilettanti, voluta fortemente dal ...

Ciclismo - Eddy Merckx su Felice Gimondi : “Questa volta perdo io. Un amico e l’avversario di una vita” : La sfida di una vita, durata per un decennio, con il Cannibale che spesso e volentieri è riuscito a spuntarla. Purtroppo oggi però c’è solo da ricordare Felice Gimondi: poche ore fa la tragica scomparsa del ciclista lombardo a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in vacanza, all’età di 76 anni. A parlare di lui non può non esserci il rivale più titolato: Eddy Merckx. Le sue parole all’ANSA sono davvero emozionanti, ...

Ciclismo - la sicurezza dei corridori sulle strade italiane. Una piaga che non trova fine : Domenico Pozzovivo è solo l’ultimo dei casi in cui siamo stati costretti a raccontare di corridori rimasti coinvolti in incidenti stradali durante gli allenamenti quotidiani e non solo. Oramai è diventata un qualcosa a cui niente e nessuno riesce a porre rimedio laddove la sicurezza di coloro che ogni giorni viaggiano in bici, ciclisti professionisti e non, giovani, anziani, uomini, donne di tutte le età. Eravamo partiti a fine 2018 con ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un uomo rischia di causare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Voglio una squadra in cui abbia il supporto al 100%” : Mese di agosto, si susseguono i colpi di ciclomercato, diversi i cambi di casacca in vista del 2020. In tanti si alternano tra le squadre del World Tour, ancora incerta però la situazione per quanto riguarda Nairo Quintana: il colombiano, deludente al Tour de France ma vincitore di una tappa, non ha ancora scelto dove correre nella prossima stagione, con il contratto alla Movistar in scadenza. Le indiscrezioni parlavano di un passaggio ...

Ciclismo – Domenico Pozzovivo investito da una macchina a Cosenza : il ciclista porta d’urgenza in ospedale : Domenico Pozzovivo investito da una macchina durante un allenamento a Cosenza: il ciclista italiano portato in ospedale con una frattura al braccio ed una alla gamba Ancora un brutto incidente che coinvolge un ciclista sulle strade italiane. Domenico Pozzovivo è stato investito da una macchina durante un allenamento nei pressi di Cosenza. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale, il ciclista della Bahrain-Merida è rimasto dolorante ...

Ciclismo - Europei 2019. Davide Cassani : “Gli azzurri hanno fatto qualcosa di eccezionale : sono un uomo fortunato” : Domenica bestiale per l’Italia che ha dominato gli Europei 2019 di Ciclismo, Elia Viviani ha conquistato la medaglia d’oro nella prova in linea grazie a una prestazione stellare in quel di Alkmaar. Gli azzurri hanno fatto corsa dura fin dall’inizio, il veneto è riuscito ad attaccare insieme ad Ackermann e a Lampaert imponendosi poi nella volata a due col belga. La nostra Nazionale si conferma dunque ai vertici del movimento ...

Ciclismo - Europei 2019 : il trionfo dell’Italia. Una tattica perfetta - corsa dura e il sigillo di Viviani : Ad un anno di distanza la storia si ripete: l‘Italia in trionfo nella prova in linea degli uomini élite agli Europei di Ciclismo su strada. Dopo Glasgow è Alkmaar la terra di conquista tricolore: sulle strade olandesi gli azzurri guidati da Davide Cassani mettono in scena una gara davvero magnifica, comandata dal primo all’ultimo chilometro, portando il capitano Elia Viviani (perfetto tatticamente oggi) a dominare lo sprint a due ...

Ciclismo - Elia Viviani è campione d’Europa : battuto in una volata a due il belga Lampaert : La maglia di campione d’Europa di Ciclismo resta in Italia. Dopo la vittoria di Matteo Trentin nella scorsa stagione, questa volta è Elia Viviani a trionfare nella prova in linea ad Alkmaar, in Olanda. Il velocista ha battuto in una volata a due il belga Yves Lampaert che aveva provato ad anticipare tutti nell’ultimo tratto di pavè prima del finale. Viviani però non ha perso il treno vincente, è balzato alla sua ruota e poi si è ...

Ciclismo - Europei 2019 : altro trionfo azzurro tra gli Under23! Alberto Dainese d’oro con una volata perfetta : Italia dominante nella categoria Under23 agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Dopo il titolo conquistato ieri da Letizia Paternoster nella prova in linea femminile, oggi ad Alkmaar (Olanda) trionfa Alberto Dainese, che si laurea campione europeo grazie ad una volata perfetta. Il 21enne azzurro ha dimostrato di essere nettamente il più forte nello sprint finale, conquistando così la medaglia d’oro. Una stagione davvero eccezionale per ...

La donna che ha vinto una durissima gara mista di Ciclismo : Battendo più di duecento uomini, e pedalando per 4mila chilometri in poco più di dieci giorni: e non è nemmeno una professionista

Ciclismo femminile - Europei Juniores 2019 : Gasparrini la punta azzurra di una corsa aperta alle sorprese : Domani, 9 agosto, incomincerà il programma delle prove in linea con la corsa riservata a Juniores donne degli Europei 2019. Pronte le ragazze Under 18 a darsi battaglia sul medesimo circuito che poi vedrà protagonisti anche i professionisti. Non ci sono vere favorite alla vigilia perché ci sono tante, forse troppe, diverse variabili che potrebbero influenzare la corsa. Due di queste potrebbe anche essere il vento e la pioggia, pronte ad indurire ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro maschile Elite - Filippo Ganna sogna una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza – La presentazione della gara e le ambizioni degli azzurri – La medaglia d’oro di Andrea Piccolo nella categoria juniores – La medaglia di bronzo nel Team Relay – Il medagliere degli Europei 2019 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei 2019, appuntamento da non perdere ...

Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores : Alessio e Collinelli giù dal podio : Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la Pioggia che ne rallenta la ...