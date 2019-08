A vent' anni dalla morte di Emanuele Scieri viene riaperta l' indagine

Felice Gimondi/ Chi è il campione diventato leggenda sfidando un Cannibale : Felice Gimondi, chi è il campione diventato leggenda sfidando un Cannibale. Le vittorie e il duello con Merckx dell'ex ciclista bergamasco morto ieri.

Celiachia : un’abitudine dei primi anni di vita aumenta i rischi di diventare allergici al glutine : La Celiachia può essere favorita da un’abitudine dei primi anni di vita: sembra infatti che chi assume tanti cibi al glutine nei primi 5 anni aumenta il rischio di sviluppare tale allergia nei bambini che presentano una predisposizione genetica alla patologia e al diabete. Lo rivela un’analisi di 6.600 bambini di varie origini – Usa, Germania, Svezia, Finlandia – nati tra il 2004 ed il 2010 e seguiti per anni. Pubblicato ...

Giulia De Lellis - festa a tema per i 30 anni di Iannone : 'Che il vento ti porti in alto' : Con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni di lavoro di lui, Giulia De Lellis ha potuto finalmente festeggiare il suo Andrea Iannone. Ieri sera, in una bellissima location di campagna, è 'andata in scena' la festa per i 30 anni del pilota Aprilia. L'influencer, che ha organizzato il tutto con tanto di gadget col logo "maniac", ha voluto anche omaggiare il fidanzato con una bellissima frase tratta dal film "Blow". Giulia innamorata di ...

Meteo Autunno 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : rischio alluvioni e frane su Italia e Balcani - caldo prolungato sulla Penisola Iberica - tempeste di vento sulle Isole Britanniche : Manca ormai poco più di un mese alla fine di questa estate, finora caratterizzata da due ondate di caldo storiche sul continente alla fine di giugno e alla fine di luglio. Ma il caldo sarà limitato nei prossimi mesi, secondo le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel 1962, considerato la fonte di Previsioni e allerte Meteorologiche più precisa nel mondo. Nel frattempo, aggiunge AccuWeather, ...

Friends festeggia i suoi 25 anni al cinema con un evento speciale : e in Italia? : Il 23 settembre 1994 debuttava Friends negli Stati Uniti, una delle serie TV più amate di sempre. A venticinque anni dalla messa in onda del primo episodio, i fan potranno rivedere Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross sullo schermo il prossimo autunno, per una proiezione speciale di 12 episodi divisi in tre serate. Attenzione, però, l'evento è riservato (al momento) solo per gli Stati Uniti. Le tre date scelte sono ovviamente quella ...

Jess - Dean o Logan : Milo ventimiglia ha risposto alla domanda su “Una mamma per amica” che ti fai da anni : Con chi si sarebbe dovuta mettere Rory? The post Jess, Dean o Logan: Milo Ventimiglia ha risposto alla domanda su “Una mamma per amica” che ti fai da anni appeared first on News Mtv Italia.

Maltempo Piemonte : danni a Casale Monferrato - decine di interventi dei vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Bolzano. Casa : dalla Provincia contributi per danni causati da eventi naturali : Grazie al Fondo per le catastrofi naturali in caso di danni causati alle prime case da eventi naturali, come alluvioni

Maltempo Piemonte - allagamenti nella provincia di Torino : 130 interventi dei soccorsi - gravi danni a Chieri - Moncalieri e Nichelino : Domenica di Maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #Maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco. A seguito del ...

vent'anni di System Shock 2 - articolo : Nel 1994, l'allora Looking Glass Technologies (oggi Studios) pubblicava System Shock: un viaggio labirintico ambientato all'interno di una cittadella spaziale, nella decade cara ai cyberpunk. È il 2072, infatti, quando l'intelligenza artificiale Shodan si ribella; lo stesso hacker senza nome che ne ha scatenato la scintilla dell'evoluzione, deve adesso fermarne i piani di conquista. Per nichilismo e crudeltà Shodan non ha nulla da invidiare a ...

Cosenza - arrestato dopo aver perseguitato per sei anni la convivente : Valentina Dardari La ragazza aveva iniziato a frequentare l’uomo quando aveva solo quindici anni. Ogni sera veniva da lui picchiata e insultata Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza, per maltrattamenti famigliari aggravati, minacce e porto d’armi abusivo. Il giovane è stato infatti denunciato dalla convivente, dopo sei anni di soprusi, minacce e persecuzioni. Circa ...

Londra : ventenne rapina - stupra e uccide una donna di 89 anni : Reece Dempster, 22 anni, ha rapinato, violentato e ucciso l'89enne Dorothy Woolmer. Il suo è stato uno dei più brutali delitti degli ultimi anni nella capitale britannica. Ha rapinato, violentato e ucciso a botte Dorothy Woolmer, una donna di 89 anni, dopo essersi introdotto nella sua abitazione nel quartiere di Tottenham, alla periferia nord di Londra. Sono le accuse contestate oggi davanti alla corte londinese di Old Bailey nei confronti del ...

ABC produrrà una serie sull’11 settembre - la storia dell’attentato alle Torri Gemelle a vent’anni dalla strage : ABC ha annunciato che produrrà una miniserie sull'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, per commemorarne il 20° anniversario della strage che ricorrerà nel 2021. La serie racconterà l'evento spartiacque di inizio secolo, che ha cambiato per sempre la percezione del terrorismo nei paesi occidentali e i modi in cui il fenomeno è stato combattuto, ma lo farà soprattutto dal punto di vista delle persone coinvolte nel duplice attacco ...

10 curiosità su BH90210 - il revival di Beverly Hills : dalla sigla a trama e cast - ecco la reunion attesa vent’anni : Poco più di cinque mesi dopo l'annuncio ufficiale, è arrivato il momento del debutto per BH90210, il revival di Beverly Hills che in quest'estate 2019 promette di riunire in una sola comunità nostalgica e sognante i ragazzi e le ragazze cresciuti con i personaggi del teen drama per eccellenza, la serie che rese un cult della cultura pop il racconto delle tribolazioni di un gruppo di liceali, nel passaggio tra adolescenza ed età adulta. Un ...