Teresa Cilia VS Redazione Uomini e Donne Raccomandazione GF Vip motivo delle accuse?

Fonti UeD - retroscena : Teresa Cilia chiese raccomandazione per GF Vip : Fonti UeD, retroscena scottante: Teresa Cilia “pretendeva che la redazione la raccomandasse al GF VIP”. Salvatore Di Carlo replica, l’ex tronista: “Mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti” Altra giornata di spifferi e sussurri attorno a Uomini e Donne. Dopo che la redazione del programma è stata messa in discussione da parecchi […] L'articolo Fonti UeD, retroscena: Teresa Cilia chiese ...

Di Carlo difende Teresa Cilia : “Non ho diffide” - da UeD : “Voleva essere raccomandata per il GF” : Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, interviene a difesa della moglie che è stata attaccata per essere rimasta in silenzio dopo avere promesso ai follower “la sua verità su Raffaella Mennoia”. Il calciatore spiega: “Se c’è stato e ci sarà silenzio spero ne capirete i motivi. Io parlo perché non ho diffide” ma dalla redazione di Uomini e Donne fanno sapere che Fascino non avrebbe diffidato nessuno e aggiungono: "Teresa voleva essere ...

Uomini e Donne news - diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole della redazione : Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne? Parlano gli autori del programma Continua a tenere banco la querelle tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista Teresa Cilia. Quest’ultima ha fatto delle insinuazioni pesanti sul programma di Maria De Filippi e in particolare sull’autrice Raffaella Mennoia, a capo del […] L'articolo Uomini e Donne news, diffida per Teresa Cilia? Le nuove parole ...

Uomini e Donne - La Redazione Diffida Teresa Cilia : E’ Guerra Aperta! : Teresa Cilia attacca, la Redazione di Uomini e Donne si difende. Se fino a ieri era stato un testa a testa fra l’ex tronista siCiliana e Raffaella Mennoia, adesso scendono in campo anche gli altri componenti dello staff, e difendono il lavoro di chi prepara ogni giorno il dating show di Maria De Filippi. Continua lo scandalo a Uomini e Donne. Teresa Cilia ce l’ha soprattutto con Raffaella Mennoia, lo abbiamo capito benissimo. Nei ...

Uomini e donne - Teresa Cilia travolta dal caso Mennoia. Mediaset brutale - si va per avvocati : Nuovo terremoto a Uomini e donne. L'autore Claudio Leotta si è scagliato pubblicamente contro Teresa Cilia, al centro di polemiche da giorni per le sue velate accuse all'altra autrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Si parla di una diffida contro la tronista, invitata a non parlare più del c

Uomini e donne risponde a Teresa Cilia : ‘Cose infondate per aggiungere follower’ : Nemmeno Ferragosto può spegnere le polemiche che ruotano intorno a Uomini e donne. Tutto era partito da Mario Serpa, seguito a ruota dalla ex tronista Teresa Cilia che aveva messo in discussione la trasparenza del programma e delle persone che vi lavorano. In particolare la Cilia si era scagliata contro l’autrice Raffaella Mennoia accusandola di aver coperto le menzogne di diversi volti del dating show, inclusa Sara Affi Fella, ...

U&D - Teresa Cilia diffidata dalla redazione dopo lo scandalo : Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne o almeno questo è quello che emerge dalle ultime dichiarazioni di suo marito Salvatore Di Carlo. Nei giorni scorsi fra l’ex tronista e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, era nato uno scontro durissimo con accuse sempre più pesanti. Teresa aveva affermato che i rapporti si erano interrotti dopo che, durante una puntata speciale di Temptation Island, il ...

Uomini e Donne ancora nel caos : si parla di diffida. Teresa Cilia - il marito conferma : A volte ritornano. E quando tornano ‘fanno casino’. Sta succedendo questo a Uomini e Donne. Del programma si sta parlando più di quando i palinsesti offrono immagini ogni giorno. Insomma, pausa estiva per il dating di Maria De Filippi ma solo sulla carta. Le polemiche sono più che ‘operative’ e vanno avanti parcchio. Tirano in ballo tutto e tutti e scatenano le repliche di concorrenti, opinionisti, ex di vario genere e ...

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa Cilia : "Io non ho diffide..." : Dopo i lunghi e ripetuti affondi che hanno avuto come obiettivo l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Teresa Cilia non ha più rilasciato dichiarazioni e i suoi follower si sono chiesti quale sia stato il motivo di questo improvviso silenzio.Salvatore Di Carlo, marito di Teresa ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, è intervenuto tramite Instagram. Il calciatore siCiliano ha esordito, dichiarando di non aver avuto voglia di ...

Uomini e Donne diffida Teresa Cilia e Mario Serpa? Il comunicato : Uomini e Donne, la redazione contro Teresa Cilia e Serpa: “Offese assurde” Dopo qualche giorno di silenzio, la redazione di Uomini e Donne ha rotto di nuovo il silenzio contro le accuse ricevute da Teresa Cilia e Mario Serpa, i quali hanno riferito una scarsa trasparenza di alcune persone che hanno vestito i panni da tronisti nelle scorse stagioni. Tramite un lungo comunicato ufficiale condiviso da un autore della Fascino, Claudio ...

Uomini e Donne a Teresa Cilia : “Offese assurde per avere follower. Non sapevamo di Sara Affi Fella” : Dalla pagina Instagram dell'autore di UeD Claudio Leotta si legge un comunicato ufficiale del programma che risponde alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, bollate come "cose infondate e offensive". La redazione di Maria De Filippi parla di "ricerca di visibilità ai danni di professionisti".Continua a leggere

La redazione di Uomini e Donne replica a Teresa Cilia : 'Cose infondate e offensive' : La maggior parte dei redattori di Uomini e Donne, nel giorno di Ferragosto, ha usato Instagram per pubblicare un lungo messaggio di risposta a Teresa Cilia e agli attacchi che ha fatto soprattutto a Raffaella Mennoia. Michele Perna e Claudio Leotta, tra gli altri, hanno replicato all'ex tronista siCiliana definendo infondate le cose che dice su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma: la ragazza, inoltre, è stata accusata di fare ...

Scontro social tra la Mennoia e Teresa Cilia : parla l’autore di UeD : Scontro social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia: parla l’autore di UeD Dopo la tempesta arriva sempre la quiete, ma non è detto che la quiete duri molto. A volte non è che un momento tra due tempeste. Questo il clima che si sta respirando attorno a Uomini e Donne che, dopo la bufera scatenata […] L'articolo Scontro social tra la Mennoia e Teresa Cilia: parla l’autore di UeD proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Teresa Cilia annuncia nuove rivelazioni : le sue parole : Teresa Cilia pronta a nuove dichiarazioni su Uomini e Donne: il messaggio Continua la querelle in merito a Uomini e Donne, le polemiche sono tante e non si placano. Nei giorni scorsi Teresa Cilia si è scagliata duramente contro Raffaella Mennoia, accusandola di usare le persone. L’ex tronista del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi ha insinuato che l’autrice televisiva aspetta sempre il momento giusto per rivelare ...