Sport | Zidane pronto a lasciare il Real se non arriva Pogba

Sport : Il Real non capisce l’ostruzionismo di Zidane per James : Il Real non capisce l’ostruzionismo di Zidane per James Rodriguez, lo scrive oggi Sport, specificando però che la società ha deciso di appoggiare le scelte tecniche del francese anche se stanno creando non pochi problemi al club. Sia James che Bale sono stati messi fuori dal progetto da Zidane e quindi sul mercato, ma Florentino Perez non è riuscito ancora a piazzarli. Il Real punta a Neymar per completare l’organico della squadra ...