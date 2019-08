Nordcorea: stop colloqui pace con Seul

Le autorità di Pyongyang hanno annunciato di mettere fine aidicon. "Non abbiamo altro di cui parlare con le autorità sudcoreane e non abbiamo intenzione di sederci nuovamente con loro" al tavolo dei negoziati, si legge in una nota del Comitato della Corea del Nord per la riunificazione pacifica del Paese,rilanciata dall'agenzia di stampa Kcna. Il Comitato ha quindi definito il presidente sudcoreano Moon Jae-in come un "ragazzo impudente", che è "sopraffatto dalla paura".(Di venerdì 16 agosto 2019)