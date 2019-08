Mohammed | l' unico superstite del gommone a Malta | Nessuno ci ha

Mohammed - l'unico superstite del barcone sbarcato a Malta : "Nessuno ci ha aiutati - sono morte 14 persone" : In un'intervista al Times of Malta, l'uomo racconta l'incubo vissuto a bordo del gommone in cui sono morte 14 persone

Mohammed - unico superstite di un naufragio : “Per 11 giorni in mare - nessuno ci ha aiutati” : Mohammed Adam Oga, un migrante etiope, ha raccontato in un'intervista al Times Of Malta il naufragio di cui è stato protagonista insieme ad altre 14 persone. Lui è stato l'unico a sopravvivere per 11 giorni in mare: "Sono passate delle barche e anche un elicottero, urlavamo disperati: 'Aiuto! Aiuto!', ma nessuno si è fermato".Continua a leggere