Davide Parenti | Sapeva di avere non più di 10 mesi Il lavoro l' ha tenuta in vita

(Di venerdì 16 agosto 2019) Per, la morte di Nadia Toffa è stato come “perdere un figlio” L’autore de Le Iene, in un’intervista a Il Messaggero, racconta il tempo trascorso insieme da quando la conduttrice ha scoperto di essere malata. “Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci. Lei ne ha fatti venti”.Nadia odiava essere definita malata. È stata una guerriera, fino all’ultimo giorno. È stata bravissima a portare avanti tutto, nonostante gli attacchi e le operazioni, ma è difficile stare vicino a una persona che ha il destino segnato. E Nadia lo. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così VIDEO - La commozione di Giulio Golia alla camera ardente Nonostante ...

