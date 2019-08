Automotive Galleries and Lairs - Aston Martin ti fa il garage a regola d' arte

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019) Quando possiedi auto come quelle che sfilano a Pebble Beach, nuove o d'epoca che siano, parlare di box opare quasi volgare. Devono averlo pensato, non senza una una certa dose d'intuito, quelli di, che alla kermesse californiana presenta un inedito e lussuoso programma di personalizzazione: l'and. Il parere degli esperti. Non si lavora sull'auto ma sul suo contorno. Pndo dal presupposto che una supersportiva, o una classica di prestigio, richiede un ricovero all'altezza del suo blasone e delle sue caratteristiche. Va progettato su misura, insomma, e non da consulenti qualunque. Al fianco dei clienti c'è anzitutto il team del Design della Casa, che a sua volta si avvale dell'aiuto di architetti di grande fama, professionisti del design degli interni capaci di allestire un ambiente unico, per lusso e caratteristiche, intorno all'auto. ...