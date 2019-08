Viminale | calano gli sbarchi | ma diminuiscono anche i rimpatri

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati quelli volontari : Calano gli sbarchi, scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri: dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati. Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...