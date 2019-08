Roma pronta ad Euro 2020 | la sindaca Raggi | “Olimpico pronto a rifarsi il look”

Mercato Juventus - asse caldo Roma-Torino : pronta una maxi operazione : Mercato Juventus – La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Come chiesto dal Mister però, ci sono prima delle cessioni da fare, cessioni che stanno rallentando il Mercato bianconero. Il tecnico ex Napoli ha chiesto almeno 6 cessioni alla società: i cosi detti esuberi. Tra questi giocatori, oltre a Matuidi, Mandzukic ed eventualmente […] More

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

Stadio della Roma - assist della Regione Lazio ai giallorossi : si giochi anche se la ferrovia non sarà pronta. “Tifosi vadano in autobus” : L’As Roma e la sua partner Eurnova devono assicurare “il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della Fl1” e “l’acquisto di nuovi treni” attraverso quanto “previsto dalla convenzione”. Ma in assenza dell’attuazione di queste due prescrizioni, il Comune di Roma dovrà provvedere con “un’adeguata rete di tpl su gomma“. Tradotto: è sufficiente che i proponenti ...

La Serie A è pronta a ripartire : Roma-Lazio e Juve-Napoli già al secondo turno : Manca ormai meno di un mese al calcio d'inizio della stagione del grande calcio della Serie A Tim. Nel tardo pomeriggio di questo 29 luglio in diretta Sky c'è stato il sorteggio per la stesura del calendario. La prima giornata è fissata tra meno di un mese, il 25 agosto, mentre l'ultima sarà il 24 maggio 2020. Sono previste quattro soste per la nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo, e tre turni infrasettimanali il ...

Roma - Regione pronta ad approvare piano per la tutela del paesaggio : ma non include il centro storico. M5S : “Modificate il testo” : Il Consiglio regionale del Lazio si prepara ad approvare il piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr), ma il testo uscito dalla commissione Urbanistica, che verrà votato in aula a fine luglio, “esclude il centro storico di Roma dalle tutele previste dal piano stesso”, contesta l’associazione Carteinregola che ha lanciato l’allarme inviando una lettera a tutte le forze politiche in Regione, chiedendo con forza di scongiurare tale ...

Nuoto – Roma pronta a presentare la sua candidatura per la rassegna 2022 - l’entusiasmo della sindaca Raggi : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...

CorSport : la Roma pronta a dare a Higuain la fascia di capitano : La Roma vuole a tutti i costi Higuain. Lo aveva già detto Petrachi: non può esserci scelta migliore, per il Pipita. Del resto l’epilogo Romano è anche ciò che si auspica la Juventus, con Paratici impegnato a convincere il Pipita a partire per la capitale con la giusta buonuscita, scrive il Corriere dello Sport. Che fornisce anche un altro dettaglio. A Trigoria qualcuno vorrebbe addirittura dare a Gonzalo la fascia di capitano, per ...

Inter - Dzeko sempre nel mirino : la Roma sarebbe pronta a trattare : L'Inter è già una delle grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno ufficializzato tre acquisti, Diego Godin, Valentino Lazaro e Stefano Sensi. Presto potrebbe arrivare anche l'ufficialità del colpo Nicolò Barella, che ha rifiutato anche la Roma negli ultimi giorni, dopodiché il club meneghino si concentrerà esclusivamente sull'attacco. Il nuovo tecnico, Antonio Conte, vuole rivoluzionare il reparto avanzato con ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Idea Fekir - valigia pronta per Marcano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.