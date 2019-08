Di Maio | Salvini si è pentito ma ormai la frittata è fatta

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Luigi Di Maio imita Salvini per raccogliere consensi : in costume in spiaggia - tentativo patetico : Luigi Di Maio, ora che l'alleanza di governo si è rotta e deve raccogliere consensi, tenta di utilizzare le stesse tecniche di Matteo Salvini. Sia mai che qualche punto percentuale possa aumentare la quota alla quale è paralizzato secondo i sondaggi (15%). E così il leader grillino si fa immortalare

Palinuro - Di Maio in spiaggia tra selfie e consigli tattici : “Sfiducia Salvini”. Lui : “Non molliamo” : “Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora”. Lo scrive il vice premier Luigi Di Maio su Facebook, postando un video che lo ritrae sorridente in spiaggia, alle prese con selfie e strette di mano dei villeggianti. L'articolo Palinuro, Di ...

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E' questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

