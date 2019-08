California | muore per un boccone di traverso in una gara tra “mangiatori di taco”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Unaa chi sarebbe riuscito a mangiare più taco nel minor tempo possibile è finita in tragedia negli USA. Un uomo di 41 anni, infatti, è morto durante una sfida organizzata prima di una partita di baseball a Fresno, in. Davanti a decine di spettatori, prima dellatra le squadre dei Fresno Grizzlies e i Memphis Redbirds, tre spettatori si sono sfidati a colpi di taco, una specie di piadina messicana fatte con farina di mais e farcita. All’improvviso, uno dei partecipanti, Dana Hutchings, è crollato a terra, sbattendo con violenza il viso contro un tavolo. L’intervento dei medici delle squadre di baseball è stato inutile: per l’uomo ma non c’è stato niente da fare. Trasportato in ospedale, Hutchings è stato dichiarato morto, probabilmente per soffocamento. “Non siamo ancora in grado di stabilire con precisione la causa della morte – ha detto lo ...

