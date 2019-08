Annunciato Rock of Ages 3 | Make & Break | un ispirato gioco fumettoso che mescola

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 15 agosto 2019) La casa di produzione di videogiochi indipendente Modus Games in collaborazione con gli sviluppatori ACE Team e Giant Monkey Robot, oggi hannocheof3:farà la sua entrata trionfale, seminando spassosa distruzione su PlayStationÒ 4, Nintendo Switch, PC e Xbox One all'inizio del 2020. Sarà possibile provare ilalla Gamescom la prossima settimana, su appuntamento, nella zona business: hall 2.2, stand D 60-61.Con un mix brillante di strategia da tower defense e sprizzi d'azione arcade,of3:vedrà gli avversari far rotolare giganteschi macigni contro i castelli nemici e costruire difese per proteggere la proprio dimora. Per la prima volta in questa strabiliante serie, i comandanti potranno creare i propri scenari grazie a un intuitivo editor livelli all'interno dele condividerli con la community. Le infinite ...

