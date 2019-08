Violenza sessuale di gruppo per dieci anni

Milano - turista 14enne molestata in stazione centrale mentre era con la madre : 30enne fermato per Violenza sessuale : Una turista americana di 14 anni è stata molestata mentre si trovava con la madre alla stazione centrale di Milano. Un 30enne senza fissa dimora di origine turche, poi fermato per violenza sessuale, le ha palpeggiato le parti intime. MilanoToday, che riporta la notizia, riferisce che il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 della mattina di lunedì 12 agosto nella galleria dei Mosaici. La ragazzina era in vacanza nel capoluogo lombardo con entrambi ...

Arancia Meccanica nel comasco : rapina e Violenza sessuale : Identificati e arrestati due giovani magrebini e una ragazza incensurata, residente nel comasco. Tre ragazzi sono stati accusati e arrestati a Cadorago, per avere commesso un’aggressione di gruppo sfociata poi in violenza sessuale. Proprio come nel film Arancia Meccanica. Sono stati i Carabinieri di Lomazzo a incastrare i giovani, grazie anche alle riprese delle telecamere di sicurezza. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 9 ...

Roma - 14enne denuncia Violenza sessuale a Campo De' Fiori : Una ragazzina di 14 anni ha denunciato in queste ore di aver subito una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto che, dopo averla incontrata Campo De' Fiori a Roma, le ha fatto bere degli alcolici ed ha abusato di lei approfittando degli effetti dell'alcol.La vittima è una 14enne italo-tedesca, soccorsa nel pomeriggio di ieri da alcuni passanti nei pressi di Villa Borghese, in lacrime e ancora stordita dall'accaduto. Un'ambulanza ha ...

Brindisi - ragazza disabile vittima di Violenza sessuale : tra gli stupratori c’era il cognato : Due persone sono state arrestate per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza disabile maggiorenne. In carcere un 29enne e un 46enne. Uno dei due è il compagno della sorella della vittima. I fatti si sarebbero verificati nel Tarantino: la ragazza aveva rivelato le violenze subite ai propri docenti con un biglietto.Continua a leggere

Fire Emblem : Three Houses - Nintendo sostituirà un doppiatore accusato di Violenza sessuale : Nintendo ha annunciato l'arrivo di una patch per Fire Emblem: Three Houses che sostituirà il doppiatore inglese del protagonista maschile, accusato di violenza sessuale.Il doppiatore in questione è Chris Niosi, che dà voce a Byleth sia nel titolo recentemente pubblicato su Nintendo Swich che in Fire Emblem Heroes per dispositivi mobile. Negli ultimi mesi sono emerse in rete numerose testimonianze da parte di ex-colleghi secondo cui l'attore ...

Cristiano Ronaldo/ La fine dell'incubo sulla Violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Gazzetta : CR7 assolto dal reato penale perché non si può provare la Violenza sessuale : Cadono le accuse per Cristiano Ronaldo. Come riportato ieri sera, il campione portoghese è stato assolto alle accuse di stupro a Mayorga dopo la riapertura dell’indagine ad ottobre scorso La Gazzetta dello Sport riassume le tappe prima dell’annuncio di ieri dell’archiviazione Ci sono voluti 9 mesi per arrivare a questa conclusione: l’indagine per stupro era stata riaperta ad ottobre scorso, quando Mayorga, 34enne del Nevada, ...

Commise Violenza sessuale in locale vicino stadio Olimpico : un fermo : Roma – Nella serata di ieri, 18 luglio, la Squadra Mobile di Roma ha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di P.R.G., cittadino romeno di 25 anni, poiche’ gravemente indiziato del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata. L’esecuzione del fermo e’ conseguenza della incessante attivita’ investigativa effettuata da personale della IV ...

Violenza sessuale di gruppo - fermati tre ventenni : «Ragazza accerchiata - picchiato il fidanzato» : Con un'auto e ciclomotori avrebbero bloccato una coppia di fidanzati facendo volgari apprezzamenti a sfondo sessuale alla ragazza: tre giovani, due di 24 anni e uno di 21, sono stati fermati...

Violenza sessuale - arrestato youtuber : 8.00 Il noto youtuber Raimundo "Ray" Diaz è stato arrestato per Violenza sessuale dopo la pubblicazione di un video in cui appare con una minore. Il 33enne è stato fermato venerdì dalla polizia di Los Angeles dopo un'indagine scaturita dalla pubblicazione di un video in cui lo youtuber - che ha 3 milioni di follower - sembra aggredire una minore con cui aveva una relazione. La vittima 16enne ha dichiarato in un'intervista di essere stata ...

Palermo - Violenza sessuale su una studentessa : fermati due giovani - incastrati dai filmati : Due ragazzi di 21 e 19 anni di nazionalità bengalese sono stati arrestati in relazione alla violenza sessuale su una studentessa il 4 luglio scorso a Palermo. A incastrarli i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.Continua a leggere

Violenza sessuale e abusi su una 15 enne di Palermo : arrestati tre 19enni : Tre giovani di 19 anni sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri con l’accusa di Violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima, scrive il sito on line Live Sicilia, avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di Corso Calatafimi poi tra i viali dell’ex ...

Palermo - ricatti e Violenza sessuale su una 15enne : arrestati 3 ragazzi - anche il suo fidanzato : Prima la foto che la ritrae in abbigliamento intimo, quindi il ricatto sessuale e poi gli abusi. A sette mesi di distanza dalle violenze denunciate da una 15enne, i carabinieri di Palermo hanno arrestato 3 ragazzi di 19 anni al termine delle indagini condotte dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di corso ...