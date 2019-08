Clamidia | contro l’infezione sessualmente trasmissibile più comune arriva il primo vaccino

Sicuro il primo vaccino sperimentale contro la Clamidia - la malattia trasmessa sessualmente più diffusa al mondo : La clamidia è la malattia a trasmissione sessuale più diffusa al mondo ed ora, per la prima volta, ci sono speranze che venga sviluppato un vaccino in grado di prevenirla. Le prime sperimentazioni condotte su 35 donne hanno mostrato che il preparato è Sicuro per la salute ed ha indotto una potente, iniziale risposta immunitaria nelle volontarie. A renderlo noto, sulla rivista ‘Lancet Infectious Diseases‘, è uno studio condotto in ...