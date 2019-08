UAE Emirates | già sei nuovi corridori | confermato anche l' arrivo di Davide Formolo

Mercato Ciclismo – Colpo della UAE Emirates : ingaggiato con un biennale Davide Formolo : A partire dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un nuovo ciclista del Team UAE Emirates: il campione italiano ha firmato un biennale “Dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un ciclista del team UAE Emirates“. Con una nota comunicata ufficialmente dal team emiratino, è stato annunciato il passaggio di Davide Formolo dalla Bora-Hansgrohe al team UAE Emirates. Il campione d’Italia in carica cambierà squadra a fine ...

Ciclismo : colpaccio della UAE Emirates. Arriva il campione d’Italia Davide Formolo : Altro gran colpo di mercato per la UAE Emirates che, dopo un paio di annate non del tutto convincenti, sta puntando in alto per il 2020. La formazione degli Emirati Arabi ha annunciato infatti l’arrivo per il 2020 del campione italiano in carica della prova in linea Davide Formolo: contratto biennale per il nativo di Marano di Valpolicella, che con la maglia della Bora-hansgrohe quest’anno ha sfiorato il colpaccio alla ...

Tour de France 2019 : arriva l’ufficialità - al via anche Fabio Aru! Daniel Martin e Alexander Kristoff le punte della UAE Emirates : La UAE Team Emirates ha annunciato questa mattina la composizione della propria squadra per il Tour de France 2019 e, come già noto da qualche giorno, anche l’italiano Fabio Aru prenderà parte alla Grande Boucle dopo essersi dimostrato piuttosto brillante al rientro dall’operazione all’arteria iliaca. La formazione saudita punterà su Daniel Martin in qualità di capitano per la classifica generale e il corridore irlandese potrà ...

Tour de France – La UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster - c’è anche Fabio Aru : “non avrò l’assillo della generale - ma…” : Otto corridori di qualità per cercare di essere protagonisti nella Grande Boucle: la UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster per il Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si stanno preparando a dare spettacolo per le strade Francesi e nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta uno spettacolo unico alla Grande Boucle, al via il 6 luglio. L’UAE Team Emirates ha ...