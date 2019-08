Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Forza Italia è contraria a qualsiasi ipotesi di accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica. E’ questa, secondo quanto si apprende, la decisione adottata dal coordinamento degli azzurri nel corso del vertice a Palazzo Grazioli.Forza Italia, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centro-destra, non è disposta - viene riferito - a rinunciarepropria, al proprio simbolo e alle proprie liste in vista delle prossime elezioni Politiche

IrPacchia : Uh. Sarà vero? Se fosse così... - HuffPostItalia : 'Non rinunciamo alla nostra storia' - Seraphicum : RT @fraterdominicus: Non rinunciamo mai alle domande più grandi per paura di risposte piccole: è la domanda che scava il desiderio che pone… -