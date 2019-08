Lo sballo del sovranismo messo a nudo dal Parlamento sovrano

"Inconsapevoli e irresponsabili" - l'ordinanza fa il ritratto dell'impunità dei troppi turisti (spesso Usa) che considerano lo sballo nella Capitale come rito di passaggio : “Totale inconsapevolezza”, “immaturità eccessiva”, “totale assenza di autocontrollo e capacità critica”. Dall’ordinanza firmata dal gip di Roma, Chiara Gallo, emerge come Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, arrestati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avessero affrontato il proprio viaggio nella Capitale . Un viaggio slegato dalla ...

51 anni da sballo. Il mini bikini di Sabrina Salerno è bollente : fan in delirio : Nel quarto appuntamento di “Non disturbare” Paola Perego ha bussato alla porta di Sabrina Salerno per intervistarla nell’intimità di una camera d’albergo. Il format, in onda su Rai1 martedì 23 luglio 2019 alle ore 23.10, per 6 puntate porta allo scoperto le storie di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura. Tra i temi trattati: il rapporto con il padre (che l’ha riconosciuta in età adulta), il peso del successo e ...