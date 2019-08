Legambiente: 97 rifiuti ogni km di mare

Novantasettechilometro quadrato di, con valori maggiori nel mar Ligure e nello Ionio, dove la media è di 122e 180. Questi i dati di, che ha presentato i risultati di Goletta verde e Goletta dei laghi 2019. La percentuale di plastica, precisa l' associazione,va dall'85 al 97% a seconda dell'area considerata: per il 40% si tratta di prodotti usa e getta. I più frequenti sono borse (18%),packaging (10%) e teli in plastica (8%).(Di martedì 13 agosto 2019)

