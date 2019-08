Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Se davvero, come sembra, dovesse trasferirsi a Napoli, sarebbe il sesto messicano ad approdare inA. Gianluca Di Marzio racconta le fortune – alterne – dei suoi precedessori. Unacomplessivamente nonnel nostro campionato. Il primo fu, nel 1991, Pedro Pineda. Arrivò in Italia voluto dal Milan di Berlusconi. Allora il tecnico era Fabio Capello. Pineda era stato una stella del Mondiale under20, segnando addirittura quattro gol. fu una meteora. Dopo pochissimi giorni tornò in Messico. Non disputò in rossonero neanche una partita ufficiale. Nel 2009 ci provò anche l’Atalanta, ma ugualmente non andò troppo bene. Il club bergamasco acquistò Miguel Layùn. Sembrava una grande promessa ma inA giocò solo sei mesi. Poi si trasferì al Club America dove fu schierato in campo 111 volte. Da lì è passato per il Porto, Watford, Siviglia, Villareal e ...

DiMarzio : Con #Lozano vicino al #Napoli, la lista dei messicani in #SerieA potrebbe aumentare. Ecco chi ha già giocato in Ita… - napolista : I messicani in serie A prima di Lozano: una tradizione non proprio felice Hirving sarebbe il quinto della storia de… - Ca_LoEs : RT @DiMarzio: Con #Lozano vicino al #Napoli, la lista dei messicani in #SerieA potrebbe aumentare. Ecco chi ha già giocato in Italia: https… -