Colf precipita dal quarto piano pulendo i vetri e muore | sfiorati due passanti

(Di martedì 13 agosto 2019) Ha perso l’equilibrio mentre stavain piedi su una scala e ha fatto un volo di almeno una dozzina di metri. È morta così, cadendo daldi un palazzo d’epoca in pieno centro a Milano, una donna di 54 anni, filippina, che lavorava come domestica per una famiglia in via Cesare Battisti. A trovare il corpo senza vita della donna sul marciapiede, a pochi metri dal Tribunale, sono stati attorno alle 10 di stamane due, quasi, che subito hanno dato l’allarme. Inutile l’arrivo dell’ambulanza. Per la donna, non c’è stato nulla da fare. Sono stati lunghi i rilievi della polizia scientifica per ricostruire la dinamica dell’infortunio domestico. Infortunio per cui ora il pm di turno Roberta Amadeo ha aperto un’inchiesta e ha indagato per omicidio colposo il datore di lavoro della. L’iscrizione ...

