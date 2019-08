Capcom potrebbe avere in serbo un annuncio per Devil May Cry

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019)May Cry 5 è stato pubblicato quest'anno riscuotendo un grande successo presso i fan e la critica. Nonostante ciò, a parte Bloody Palace e un'altra offerta DLC gratuita, la società ha chiarito più volte che non è previsto alcun contenuto per DMC5. Tuttavia, sembra cheabbia qualcosa da annunciare perMay Cry, stando ad alcuni rumor emersi.Gli attori di DMC5 Reuben Langdon (Dante) e Dan Southworth (Vergil) hanno partecipato all'Anime Festival 2019 di Orlando. Secondo quanto riferito, i due attori avrebbero mostrato un video segreto di, ma non prima di chiedere a tutti i presenti di spegnere i loro telefoni e telecamere. Successivamente, i fan su Facebook hanno chiesto maggiori dettagli sul filmato. Un amministratore dell'account di Southworth ha risposto, dicendo che i contenuti esclusivi mostrati durante il Festival rimarranno segreti "fino a quandonon ...

cyberanimax : -