Calo batteria per causa dei Google Play Services aggiornamento 18 3 82 | cosa fare

(Di martedì 13 agosto 2019) Alcuni utenti stanno riscontrando un vertiginosodellaper via dell'ultimoche ha riguardato i, giunti alla versione 18.3.82. All'interno delle impostazioni dellanon faticherete a scorgere il nome dell'applicazione in cima alla lista dei servizi che consumano di più. Come molti di voi saprete e qualcuno magari no, isono alla base del sistema operativo Android, pertanto non necessitano di permessi da parte degli utenti per aggiornarsi. Come riportato da 'androidpolice.com', se negli ultimi giorni avete notato un certodellaquando il vostro smartphone è in fase di stand-by, allora lascatenante potrebbe risiedere proprio nei, e più in particolare nell'che porta l'applicazione alla versione 18.3.82. A questo punto il colosso di Mountain View dovrebbe ...

OptiMagazine : Calo batteria per causa dei #GooglePlayServices (aggiornamento 18.3.82): cosa fare - SantucciFulvio : @Olap_12 @MatteDj23 Sempre. Dopo un anno inizio a intravedere un calo della batteria, ma nulla di preoccupante, arr… -