Serve una convergenza vasta per arginare la svolta putiniana

Serve una riflessione collettiva prima che il sovranismo faccia altri danni : Basta con questa storia di “prima gli italiani”. Tra noi ci sono persone stupende e persone atroci, persone povere e persone ricchissime, generose e profittatrici. Non basta essere italiani per meritare qualcosa.Proviamo a cambiare approccio con “prima chi sta male”. Quella sì che mi sembra un’urgenza: chi non ha salute, chi non ha lavoro, chi non ha casa, chi non ha istruzione. Queste ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2019 in DIRETTA : Ferrari - Serve una soluzione ai problemi di aerodinamica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test – La classifica dei Costruttori – La classifica del Mondiale piloti – Binotto-Arrivabene numeri a confronto – Ferrari: i motivi della crisi – aerodinamica e sviluppo, gli atavici problemi della Rossa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test ufficiali 2019 riservati alla Formula Uno di Budapest. Sul tracciato ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : azzurre in missione - Serve sfatare un tabù storico. Sognando una rivincita con la Serbia… : Cinque partecipazioni alle Olimpiadi, mai una volta sul podio: la Nazionale di Volley femminile non è mai riuscita a conquistare una medaglia ai Giochi, le precedenti missioni non si sono mai spinte oltre i quarti di finale. Ad Atene 2004 un cocente ko al tie-break contro Cuba per le Campionesse del Mondo, a Pechino 2008 un doloroso stop per 3-2 contro gli USA, a Londra 2012 l’incredibile debacle contro la non irresistibile Corea del Sud: ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - Serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Non siamo forti - manca il downforce. In gara Serve una buona partenza” : Sebastian Vettel scatterà dalla quinta piazzola nel GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena domani pomeriggio all’Hungaroring. Il tedesco ha faticato tantissimo al volante della sua Ferrari e si è dovuto accontentare della terza fila, un risultato poco soddisfacente per il quattro volte Campione del Mondo che sarà costretto a una rimonta come successo settimana scorsa in Germania. Sebastian Vettel ha analizzato la sua ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Brno pista favorevole per la Ducati. Andrea Dovizioso - Serve una vittoria per svoltare : Il Motomondiale si appresta a tornare a ruggire dopo un mese di vacanze estive che hanno permesso a team e piloti di rilassarsi un po’ e di ripresentarsi ora per l’imminente GP della Repubblica Ceca più carichi e affamati che mai. Lo storico circuito di Brno ospiterà infatti nel weekend la sessantasettesima edizione dell’appuntamento ceco nel calendario e inaugurerà una rapida successione di dieci corse in pochi mesi che ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Valentino Rossi - Serve una svolta per allontanare il ritiro. E intanto la Yamaha pensa a Quartararo… : Per Valentino Rossi queste vacanze estive che si stanno andando a concludere, dato che nel fine settimana si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, sono state tra le più complicate della sua lunghissima carriera. Il “Dottore”, infatti, ha vissuto queste settimane con numerosi pensieri e quesiti non risolti. La sua situazione in Yamaha non decolla, per usare un largo giro di parole, e la fine del suo contratto nel ...

Serve una nuova strada? Si fa saltare in aria quella vecchia : la tecnica utilizzata negli Usa : La tecnica, particolare, è stata utilizzata per i lavori sulla Route 29, a Vint Hill, in Virginia: una serie di esplosioni che hanno fatto saltare in aria la strada vecchia. Il video è stato pubblicato dal Virginia Department of Transportation. L'articolo Serve una nuova strada? Si fa saltare in aria quella vecchia: la tecnica utilizzata negli Usa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cellino : «La Serie A non deve fare gli interessi di pochi club : Serve una riforma» : «La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club medio-piccoli vanno meno soldi. Perché? Qualcuno si è distratto?». Il presidente del Brescia Massimo Cellino parla così della situazione in Serie A, al suo ritorno dopo l’addio al Cagliari, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sono tornato in Lega e ho visto […] L'articolo Cellino: «La Serie A non deve fare gli interessi di pochi club: serve una riforma» è stato realizzato da ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari ormai insidiata dalla Red Bull - Serve una svolta nel finale di stagione : Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno ha ufficializzato tre grandi aspetti di questo Mondiale. In primo luogo ha ribadito che Lewis Hamilton ha ormai chiuso i conti a livello di titolo iridato e che d’ora in avanti si concentrerà sui record, puntando con sempre maggiore decisione al record di vittorie (91) di Michael Schumacher. La Mercedes fa un altro campionato rispetto al resto del gruppo, e l’inglese giustamente ne ...

“Chiuso per Mondiali” lunedì 15 luglio. Greg : Serve una gara “alla Mellouli”! I pronostici del dorso : Panziera contro Hosszu : che sfida! : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Atalanta - Gasperini chiede rinforzi : “Serve una punta”. E su Malinovskyi… : L’Atalanta si sta muovendo bene sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e della partecipazione alla Champions League. Dopo l’arrivo di Muriel e Malinovskyi, Gasperini, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, chiede a gran voce una punta: “E’ fondamentale un’altra punta, che possa dare il cambio a Ilicic. ritrovarsi in Champions League è come passare dalla Serie B alla Serie A. ...

Immobili - Confedilizia Serve una Flat Tax per far ripartire il settore : "Una Flat tax per far ripartire il settore Immobiliare". E' la richiesta che Confedilizia fara' al vice premier Salvini il 15 luglio

‘La Fagiané di Magrini’ : “Nibali proverà una fuga - Serve la gamba per vincere. Aru mi piace - può tornare grande. Bravo Impey e domani…” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA TAPPA DI OGGI, VINCE Impey CON LA fuga DI GIORNATA: Si sapeva che poteva andare via una fuga tipica delle tappe di trasferimento, si sono trovati davanti in 15 con quasi tutte le squadre ...