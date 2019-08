Il Pd contro Casellati | Voto domani in Aula un favore a Salvini

Fonte : agi

(Di lunedì 12 agosto 2019) "Una forzatura gravissima e inaudita". Così il capogruppo del Pd Andrea Marcucci, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo del Senato, definisce la decisione assunta dalla presidente Elisabettadi convocare l'del Senatoalle 18 per decidere sul calendario delle comunicazioni di Giuseppe Conte, non essendoci stata unanimità. Sulla stessa linea anche la capogruppo del Misto e senatrice di Leu, Loredana De Petris. "La Presidente del Senato forza il calendario per fare l'ennesimo. I diktat della Lega non possono cambiare i numeri in Parlamento.l'lo dimostrerà", ribadisce poi Marcucci su Twitter.

