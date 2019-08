Weekend di caldo e afa | allerta in Sardegna | bollino rosso in 8 città

Meteo - le previsioni per il Weekend : sarà il più caldo dell'anno : Un week end torrido. Questo è quello che aspetta agli italiani nelle prossime ore, a patire da oggi le temperature si alzeranno a causa del rinforzo dell'alta pressione che porterà...

Caldo record - allerta per il Weekend africano : l’elenco delle città da bollino rosso : Un'ondata di Caldo record, la più torrida dell'estate, si sta per abbattere sull'Italia: per tutto il weekend, da oggi, venerdì 9 agosto, a domenica 10 agosto, le temperature saranno in aumento anche al Centro Nord, arrivando a sfiorare i 40 gradi. Ben 8 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, da Firenze a Roma, da Brescia a Campobasso.Continua a leggere

Meteo - Weekend di caldo africano : numerose città con “bollino rosso” [ELENCO e DETTAGLI] : Ondata di caldo africano nel weekend: secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute oggi saranno solo 8 le città con “bollino arancione“, poi saliranno a 13 domani e saranno 9 domenica, quando ben 8 città sono contrassegnate da “bollino rosso“. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello ...

Torna il caldo africano - nel Weekend punte di 40°. Ferragosto incerto : Arriva l'afa con la rimonta dell'anticiclone. Tra le aree più roventi tutto il Lazio con Roma (38°), poi le città di Bologna e Firenze. Bollino rosso per Campobasso

Sarà un Weekend di caldo torrido in molte città : Il rinforzo dell'alta pressione subtropicale garantirà condizioni di tempo stabile e clima infuocato tra sabato 10 e domenica 11, con valori massimi che potranno arrivare a toccare i 40 in alcune località. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che l'espansione dell'anticiclone africano su tutta l'Italia porterà a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle ...

Meteo - settimana tra caldo e temporali : la sorpresa è nel Weekend : Le calde temperature previste per lunedì 5 agosto verranno interrotte in alcune regioni da improvvis precipitazioni. Una...

Meteo Weekend : per qualcuno temporali e freddo - per altri 40° e caldo torrido. Cosa ci aspetta : Anche questo fine settimana il Meteo darà delle rogne a qualcuno: mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d’aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a 40°C, il Nord Italia è investito da una veloce perturbazione che, tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, porterà condizioni di diffusa instabilità con rischio grandine su molte regioni. Ma Cosa succederà nel dettaglio? Il team del sito ...

Meteo - primo Weekend di partenze e Italia divisa in due : caldo al Sud - allerta al Nord : Temporali, fulmine e grandine su al Nord (con allerta Meteo in quattro regioni) e temperature africane al centro-sud: agosto...

Meteo : temperature - Italia divisa tra caldo e temporali nel Weekend : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Meteo - primo Weekend di agosto : Italia divisa tra caldo e temporali : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Meteo : nel Weekend caldo afoso al Sud Italia - temporali al Nord : Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Il Meteo del weekend, venerdì, sabato e domenica 2-3 e 4 agosto, indica giornate di caldo afoso al Centro-Sud: farà particolarmente caldo in Sardegna e Sicilia, mentre nelle regioni settentrionali le temperature saranno meno roventi. Venerdì attesi forti temporali in diverse città del Nord.Continua a leggere

Formula 1 – Leclerc… solare : “feeling buono - il caldo ci favorisce sulla Mercedes. Peccato che nel Weekend il meteo…” : Charles Leclerc ha chiuso al comando le FP2 del Gp di Germania. Il giovane pilota Ferrari sottolinea il vantaggio della Rossa ad alte temperature, ma si rammarica del cambiamento climatico in arrivo Charles Leclerc si gode il primo posto ottenuto nelle FP2. Le condizioni di caldo torrido del Gp di Germania sembrano favorire le Ferrari che nelle FP1 e nelle FP2 si sono scambiate le prime posizioni, concludendo però entrambe le sessioni di ...

Previsioni meteo - Weekend 27-28 luglio : temporali al centro-nord e tregua dal caldo : Dopo una settimana di caldo opprimente che ha sfiorato i 40° in molte zone d'Italia, nella zona centro-settentrionale della penisola, nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà un brusco cambiamento. Il nord e il centro saranno interessati da un abbassamento delle temperature proprio nel periodo coincidente con le partenze estive: si subirà un calo termico che potrebbe arrivare fino a 15° in meno. tregua dal caldo e violenti ...

Liguria : caldo in attenuazione da domani - attenzione al maltempo nel Weekend : Liguria ancora nella morsa del caldo, che oggi ha raggiunto il suo apice, anche se dalle prossime ore potrebbe arrivare un’attenuazione delle temperature, spiega l’Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente della Liguria. “Il caldo – hanno spiegato i previsori – inizierà lentamente ad attenuarsi da domani: l’approssimarsi di una profonda saccatura atlantica determinerà, infatti, un progressivo ...