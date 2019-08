Si suicida in cella Jeffrey Epstein | il miliardario amico di Clinton e dei potenti | che

Si è suicidato in cella Jeffrey Epstein - milionario accusato di abusi minori : Il ricchissimo finanziere Usa Jeffrey Epstein, accusato di avere abusato di ragazze minorenni tra il 2002 e il 2005, é stato ritrovato senza vita in cella ieri sera. Lo ha rivelato Abc News, citando fonti della polizia. Già un mese fa Epstein aveva tentato il suicidio. Il gestore di hedge fund, 66 anni, amico di ricchi e potenti e come l'ex presidente Bill Clinton e l'attuale Donald Trump, era stato arrestato a metà a luglio a New York con ...

