Marito e moglie devono cambiare casa e quello che accade è terribile

Orrore in India : Marito perde la scommessa e fa violentare la moglie : Quanto avvenuto a Uttar Pradesh, stato dell'India Settentrionale fa rabbrividire: un marito, dopo aver bevuto un po' troppo ha puntato sua moglie mentre stava giocando con alcuni altri amici. Uttar Pradesh, India settentrionale: un uomo dopo aver scommesso tutti i suoi soldi in una notte di giochi e alchol ha deciso bene di puntare sul tavolo da gioco la moglie. L'idea gli è balzata perché, come riporta il New Indian Express, dopo ...

Marito capisce che la moglie lo tradisce nella loro casa - la vendetta che organizza è tremenda : Un Marito , dopo varie conferme scopre che la moglie lo tradisce e che gli incontri con l’amante avvengono a casa loro. Il giorno del compleanno della moglie sa che quest’ultima si deve vedere a casa loro con l’amante e allora, mantenendo il sangue freddo, organizza una festa a sorpresa con i parenti di lei. Quando sa per certo che moglie e amante sono a casa a consumare entra con tutti i parenti di lei che, ignari di quanto stava per ...

Va da un mago per far tornare a casa la moglie - lei non torna - il Marito si vendica con il mago : Un uomo era distrutto perché la moglie lo aveva lasciato. L’amore di una vita, l’unica donna che aveva veramente amato aveva abbandonato il tetto coniugale. In un primo momento l’uomo ha provato a d andare avanti ma il ricordo della moglie e la voglia di tornare da lei non lo abbandonavano mai. E allora, in preda alla disperazione, e pensando a tutti i modo possibili pur di farla tornare, ha preso una decisione incredibile. Si è rivolto ad un ...

Marito e moglie in affari su Cielo : chi sono i Wilson - la coppia di coniugi più amata dalla tv canadese : Li troviamo in onda ogni giorno, dal lunedì al sabato alle ore 8, su Cielo, ma ancora in pochi davvero sanno, per lo meno qui da noi, chi siano i due coniugi e impresari più famosi del canale 26 del digitale tv.Stiamo parlando del format Marito e moglie in affari, titolo originale Masters of Flip, divenuto un vero e proprio cult sul canale televisivo W, in Canada, prima di approdare anche in Italia su Cielo ogni mattina. Marito e moglie in ...

Uno schianto tremendo : Marito e moglie morti sul colpo. Lasciano una figlia di 12 anni : marito e moglie morti entrambi sul colpo mentre tornavano a casa dalla figlia, 12 anni. Un incidente tremendo quello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55 anni, e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: un tremendo incidente ...

Moglie infedele risarcisce l'ex Marito : I figli sono dell'amante : La donna è stata condannata a corrispondere all'ex 208mila euro perché i loro figli erano nati da una relazione extraconiugale. Lo ha tradito per anni, facendogli credere che i due figli nati dal loro matrimonio fossero i suoi e invece erano dell'amante: la Moglie infedele è stata condannata dal Tribunale a risarcirlo con oltre 200mila euro.\\ La vicenda in Puglia, a Bari, dove la donna ha rivelato all'ex la verità soltanto dopo la ...

Bari - delitto ad Acquaviva delle Fonti : moglie uccide Marito al culmine di un litigio : Una terribile tragedia familiare si è verificata ieri sera, giovedì 1 agosto, ad Acquaviva delle Fonti, una cittadina della provincia di Bari. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che un uomo di 30 anni, Francesco Armigero, del posto, sia stato ucciso da sua moglie al termine di una violenta lite, intercorsa tra quest'ultima e la nuova compagna dell'Armigero. I due infatti, marito e moglie, sempre secondo quanto ...

Moglie sospetta un tradimento e minaccia il Marito con una pistola - lui finge di sentirsi male e si chiude in bagno con il cellulare - cosa fa è incredibile : Una donna di quaranta anni sospettava da un po’ di tempo che il marito la tradisse sia perché il marito aveva inserito la password sul suo cellulare sia perché su face book aveva visto alcuni commenti un po’ equivoci. Un giorno, al massimo dell’esasperazione, ha preteso che il marito le rivelasse la password e poiché il marito si ostinava a non rivelargliela, lei ha preso la pistola che avevano in cassaforte e lo ha minacciato di ...

Nel Barese - moglie uccide il Marito a coltellate : si stavano separando : Emanuela Carucci Il delitto è avvenuto sulle scale del condominio dove l'uomo viveva con una nuova compagna Una donna, al culmine di una lite, ha ucciso a coltellate il marito ad Acquaviva delle Fonti, un Comune in provincia di Bari. I due si stavano separando. Probabilmente la donna non accettava la fine del loro matrimonio.La vittima è Francesco Armigero, un uomo di 30 anni. L'omicidio è avvenuto in uno stabile di via Monsignor ...

Moglie scopre il tradimento di suo Marito grazie al su pappagallo molto loquace - la reazione della donna è tremenda : Un pappagallo molto loquace è stato la causa di un divorzio. Una coppia inglese, da quanto raccontato dal tabloid inglese News of The World, aveva acquistato un pappagallo per avere in casa un po’ di compagnia. Il pappagallo era molto loquace e aveva una grandissima capacità di assimilare le parole pronunciate e ridirle senza commettere errori. La donna iniziò a sentire pronunciare sempre più spesso dal pappagallo il nome di una donna ...

Dolunay - episodi 4-9 agosto : l'Aslan e la cuoca diventano Marito e moglie : Molte novità e colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda nella settimana che va dal 5 al 9 agosto, su canale 5 a partire dalle 14,45. Nel corso della nuova settimana, i fan della soap opera turca potranno assistere ad un doppio appuntamento giornaliero, a causa della pausa de Il segreto, che non andrà in onda sino al termine del mese di agosto. I nuovi episodi della serie tv turca, saranno ...

Moglie di carabiniere compra pagina di giornale per il Marito : “Grata per la tua dedizione” : In occasione del nuovo incarico del marito, trasferito al comando di un'altra stazione dei carabinieri, la Moglie di un militare dell'arma ha deciso di tributargli gli onori in modo particolare: una lettera aperta comprando uno spazio sul giornale locale in cui lo ringrazia e lo elogia pubblicamente.

Il Marito la fa morire di fame per 12 anni : “Non volevo una moglie grassa” : Catherine Hartley afferma che il suo ex compagno Matthew Hartley si rifiutava di lasciarla mangiare perché "voleva una modella taglia zero" accanto a lui. L'avrebbe picchiata anche mentre era incinta. Ma alla fine l'uomo se l'è cavata con una sentenza di condanna piuttosto mite...

La moglie scompare nel nulla - il Marito ne denuncia la scomparsa - si mobilitano esercito e polizia - ma lei era serenamente a casa dell’amante : Una storia incredibile quella che è avvenuta a un professionista di Biella. L’uomo molto preoccupato perché la moglie non rispondeva né al telefono di casa né al cellulare dopo parecchie ore, ha chiamato la polizia denunciando la sua scomparsa. Nel frattempo mentre passavano ancora ore, c’è stato un consistente spiegamento di forze che si sono mobilitate alla ricerca della donna. Una squadra di pompieri, auto della polizia e uomini del ...