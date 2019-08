Icardi al Napoli | il piano di De Laurentiis | 10 milioni di stipendio contro la rinuncia

Dopo l’apertura di Icardi - il Napoli tratta con l’Inter. Contatti Ausilio-Giuntoli dall’America : L’attesa e la pazienza sono fondamentali sul mercato. Ancora di più per De Laurentiis, soprattutto nella trattativa per il suo obiettivo più desiderato, come scrive il Corriere dello Sport: Mauro Icardi. Icardi ha aperto al Napoli, anche grazie alla proposta di ingaggio importante: 7,5 milioni a stagione. Ora ci vuole la pazienza necessaria per trattare con l’Inter. Il club nerazzurro chiede 75-80 milioni, De Laurentiis non è disposto ad ...

E ora Icardi pensa seriamente all’addio all’Inter. Napoli alla finestra : Icardi ora pensa davvero all’addio all’Inter. L’ennesimo smacco è stato mal digerito dall’argentino. Dopo la rimozione della fascia da capitano e l’esclusione dalle gare precampionato, Icardi covava ancora qualche piccola speranza per poter ricucire il rapporto con la sua Inter. Purtroppo, non è andata così. l’ultimo smacco sembra non essere proprio andato giù all’argentino che, a quanto pare, ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Icardi apre al Napoli (ingaggio da 7 - 5 milioni l’anno). Ma l’Inter vuole 75 milioni : La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in casa Icardi, è l’aver tolto all’argentino la maglia numero 9. È stato quello lo strappo più duro da digerire, scrive il Corriere dello Sport. Quello che ha fatto capire a Maurito di non poter più restare a Milano. La frattura con l’Inter è ormai insanabile. Le opzioni che gli restano sono tre: Juventus, Napoli e Roma. L’entourage di Icardi – leggi Wanda Nara – secondo quanto scrive il Corriere dello ...

CorSport : Che farà Icardi? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

Il Napoli insiste per Icardi : l'Inter sarebbe pronta a trattare la cessione : Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino continua ad essere avvolto nel mistero visto che ci sono rumors contrastanti. C'è chi sostiene che possa decidere di restare a Milano pur restando fuori rosa e, dunque, accettando di stare fermo due anni senza giocare in attesa di andare in scadenza di contratto. C'è chi, invece, è certo che alla fine accetterà di lasciare il club nerazzurro vista ...

Gazzetta : James - Lozano e Icardi per il salto di qualità del Napoli : Essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. Questo è il concetto trasmesso da Carlo Ancelotti, per cui il Napoli ha bisogno di un salto di qualità per poter pensare di competere con la Juve . E non saranno di certo Elmas, Manolas o Di Lorenzo a far fare questo salto alla squadra. Ancelotti ha chiesto due innesti in attacco e il Napoli ci sta provando. James Rodriguez, Lozano e Icardi, questi i regali che De Laurentiis ...

Calciomercato Napoli - Timo Werner possibile alternativa a Icardi : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Mauro Icardi è ancora l'obiettivo principale da portare alle pendici del Vesuvio, ma ora il Napoli starebbe provando a portare a casa il bomber tedesco Timo Werner. Dunque potrebbe essere l'attaccante 23enne del Lipsia il mister X da 30 gol che Ancelotti vorrebbe nel suo team. Infatti il tedesco ha una media gol pazzesca: 50 gol in 93 presenze in tre anni, cioè più di mezzo gol per gara. Il ...

Il Mattino – Napoli - stop su Icardi : dipende tutto da un aspetto. La Juve piomba su Hysaj : Il Mattino – Napoli, stop su Icardi. La Juve piomba su Hysaj Il Mattino – Napoli, stop su Icardi: dipende tutto da un aspetto. La Juve piomba su Hysaj. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con grandi colpi che si profilano per i prossimi giorni. Il Napoli tratta con Icardi e riflette sul momento in cui affondare il colpo. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, la Juventus è interessata ad Elsed Hysaj. Ne parla ...

Gazzetta : Il Napoli sogna Lozano - James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi : “Napoli ha un sogno”, scrive la Gazzetta dello Sport, “Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi. Niente male, no?” Più che un sogno un progetto, perché il club di De Laurentiis lavora intensamente da mesi per realizzarlo. Dopo gli inserimenti in difesa e a centrocampo, Ancelotti aspetta di completare il reparto offensivo per rendere il Napoli il gioiello perfetto che ha in mente. Il presidente continua ...

Ceccarini : “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…” : Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi…” Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…”. Grandi manovre in casa Juventus per aggiudicarsi la prima punta del Manchester United. Operazione che potrebbere convincere i bianconeri a mollare la pista Icardi. Situazione che favorisce il Napoli. Ne parla Niccolò Ceccarini ...

Calciomercato Napoli News/ 'Icardi? Non basterà...'. Lozano è vicino - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: Giordano sul possibile arrivo di Mauro Icardi, Lozano più fattibile si può concretizzare, Ultime notizie,.