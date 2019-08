Zingaretti | Salvini è il problema non la soluzione

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

Nicola Zingaretti - la promessa a Matteo Salvini : nessun governicchio. Bomba di Claudio Cerasa : Il rischio di questa crisi di governo, come è noto, è che Sergio Mattarella si metta di traverso. Scontato, infatti, un tentativo del capo dello Stato di trovare una nuova maggioranza, magari tra Pd e M5s. Operazione che però ha pochissime possibilità di successo, nonostante i numerosi abboccamenti

Governo - Zingaretti : "Salvini ha fallito" : 9.46 "Salvini ha fallito e messo l'Italia in ginocchio. Ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare". "Scuola, investimenti, sanità per creare lavoro. Prepariamoci con un programma per l'Italia". Così su Twitter il segretario del Pd, Zingaretti.

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

L’asse Salvini-Zingaretti porta l'Italia verso splendide elezioni : Per provare a dare un po’ di ordine alla giornata di ieri e capire quale potrà essere la traiettoria che verrà imboccata dalla XVIII legislatura vi è un disegno cruciale da considerare senza il quale non è possibile comprendere cosa separa Matteo Salvini dal traguardo delle elezioni. La giornata di

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Si vota? Si - se regge l'asse Salvini-Zingaretti : Non è a Roma la chiave di volta per spiegare quanto sta accadendo, bensì a Strasburgo.E non è il mese di agosto quello decisivo, bensì quello precedente, in particolare nel giorno 16, il giorno del voto al Parlamento Europeo che elegge Ursula von der Leyen alla guida dell’Unione Europea con il concorso (determinante) dei voti del M5S.Metà luglio a Strasburgo dunque, cioè il momento che ha cambiato ...

Governo : Zingaretti - welcome Salvini che ammette fallimento - no sceneggiate : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Chi ha visto ieri sera i telegiornali ha visto, purtroppo, lo dico da italiano, la verità: questo Paese non ha più una maggioranza, l’esperimento iniziato 13 mesi fa è fallito. Fino a che lo dicevamo noi eravamo antipatici, adesso lo dice anche Salvini: welcome, benvenuto, adesso siate coerenti. Per favore non cominciamo con un agosto in cui si sparano balle dalla mattina alla sera e non cambia ...

Salvini al Papeete - Zingaretti : 'Invece di fare il buffone - pensi a problemi Polizia' : Matteo Salvini al Papeete beach. E' un argomento che continua a tenere banco nelle discussioni che si intersecano con la politica, perché sono in tanti a ritenere inaccettabile che un esponente del governo finisca per cantare l'inno nazionale nel bel mezzo di una discoteca all'aperto. Soprattutto da parte dell'opposizione sono arrivati attacchi molto duri. Un trend a cui non si è sottratto anche il numero uno del Partito Democratico. Con un post ...

Annalisa Chirico spiega il suicidio perfetto di Zingaretti e Pd su Matteo Salvini al Papeete : E la sinistra che fa? Presto detto, s'indigna per Matteo Salvini al Papeete. S'indigna per la consolle, le cubiste e l'inno nazionale. Il consueto suicidio perfetto, quello dei compagni. Da Nicola Zingaretti fino a Matteo Renzi, tutti o quasi hanno puntato il dito. Già, di argomenti contro il minist

Matteo Renzi contro Nicola Zingaretti : "Si cade nel ridicolo". Pd - lite sulla raccolta firme contro Salvini : Robe che soltanto il Pd, ovvero litigare anche sulla raccolta firme per chiedere le dimissioni e sfiduciare Matteo Salvini. Già, la raccolta firme è stata iniziata dal segretario, Nicola Zingaretti: "Raccoglieremo le firme per chiedere le dimissioni di Salvini, il ministro che spacca dal Parlamento"

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...