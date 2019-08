Prodi | «In Italia vedo troppi solisti | serve un leader che unisca»

Benedetta Pilato - chi è la baby Prodigio del nuoto italiano : Ad appena 14 anni parteciperà ai Mondiali di nuoto e non smette più di stupire: Benedetta Pilato è la nuova giovanissima speranza delle piscine azzurre, fresca di primato italiano nei 50 rana. Già qualificata per l’imminente rassegna iridata di Gwangju, in Corea del Sud (12-28 luglio), la baby di Taranto ha stupito tutti al recente trofeo internazionale Settecolli di Roma, il 22 giugno, vincendo la finale dei 50 rana ...

Nomine UE - Conte tratta a Bruxelles. Prodi : "L'Italia è isolata" : Il Premier Giuseppe Conte è a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario che dovrebbe concludersi con le Nomine dei nuovi commissari dell'Unione Europea. Ha detto di aver dormito un po' di più questa mattina perché prevede una lunga notte ed è molto probabile che sia così, perché pare proprio non esserci accordo sul nome del nuovo Presidente della Commissione UE.Il nome del popolare Manfred Weber, che sembrava tramontato ...

"Rischiamo che ci sia un'Europa senza l'Italia - il nostro Paese è isolato" - ha detto Prodi : La procedura d'infrazione? "Mi auguro che non venga. È tanti anni che abbiamo queste strutture, non è mai stata data una procedura d'infrazione. Significa che non c'è solo un problema di attenersi agli impegni e ai numeri, ma c'è ormai un vero malinteso, una vera mancanza di dialogo con le istituzioni europee. Io vedo un'Italia totalmente isolata". Così a Sky TG24 Romano Prodi, in merito alla procedura d'infrazione per debito eccessivo a cui ...