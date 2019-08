Inseguimento a Bari | col cellulare alla guida non si ferma all' alt

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Maria Girardi L'uomo, un marocchino irregolare sul territorio italiano, è altresì accusato di aver fornito false generalità Nella mattinata di giovedì 8 agosto un uomo a bordo di un'automobile di grossa cilindrata, ignorando l'alt intimatogli dagli agenti della Polizia locale, si è datofuga. L'increscioso episodio avvenuto ae precisamente al quartiere San Pasquale, si è poi concluso con un(con danneggiamento di altri veicoli) a cui è seguito lo schianto del responsabile contro un edificio all'incrocio tra via Re David e via De Napoli. Secondo una dettagliata ricostruzione dei fatti, una pattuglia motomontata della Polizia locale impegnata in un'attività di controllo ha sopreso l'uomo mentre utilizzava il. È scattato immediatamente l'alt al fine di contestare la violazione. Il conducente ha però pensato bene di non rispettare ...

