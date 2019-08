Il governo è giunto alla fine | Salvini vuole le urne

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Sembra ormai certo che ilConte sia arrivato al capolinea. Dopo la bocciatura della mozione sulla Tav del Movimento 5 Stelle, unica di cinque mozioni sfavorevolealta velocità Torino-Lione, la frattura in senomaggioranza sembra ormai definitiva: ieri 8 agosto è stata una giornata di colloqui tra Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e vice premier e mai come stavolta laanticipata della legislatura sembra vicina. La Lega, come confermato anche da, considera ormai finita l'esperienza delLega-M5S. "La maggioranza non c'è più, subito in Parlamento e poi elezioni", così ha tuonato il leader del Carroccio, dichiarazioni che lasciano poco spazio ad una ricucitura della situazione.al capolinea "Gli italiani vogliono un esecutivo che lavori, non si può andare avanti a colpi di no e di litigi", queste le parole diinserite ...

