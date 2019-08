Dagospia | Il diktat di Agnelli Mai Dybala all’Inter Niente scambio con Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019)riprende quanto scrive Sport.Virgilio.it su Paulo. Dopo l’affare saltato con il Tottenham, la Juve ha ritirato l’argentino dal mercato. Ma il club è pronto alla cessione se arriverà un’offerta giudicata congrua. I bianconeri aspetteranno e ascolteranno solo offerte provenienti dall’estero. Esclusa come possibilità quella di un trasferimento de La Joya all’Inter, magari all’interno di unocon. Andreaha posto unai suoi uomini: non rafforzare ulteriormente i nerazzurri, usciti vittoriosi dall’affare Lukaku. Dunque,arriverà a Torino solo se la Juve pagherà gli 80 milioni chiesti dall’Inter. Quali sono i club stranieri che potrebbero essere interessati a? Il Psg, per cominciare. Che potrebbe farsi avanti dopo la cessione di Neymar al Barcellona o al Real. Ma l’affare è molto ...

