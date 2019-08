Da Termoli Salvini ordina un pressing asfissiante per il voto

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) La crisi di governo si infittisce eha un solo obiettivo: accelerare i tempi. Ha chiamato a raccolta i suoi parlamentari per lunedì 12 agosto, ore 18. Esattamente 120 minuti dopo un altro incontro, quello in cui si deciderà il timing della mozione di sfiducia a Conte presentata dalla Lega. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato infatti la conferenza dei capigruppo per lunedì alle 16. “Saremo a Roma lunedì, martedì e tutto il tempo necessario anche a Ferragosto, se serve. Speriamo che nessuno la butti più avanti perché anche i famosi mercati hanno bisogno di tempi certi. E quindi se si perdono 10-15 giorni senza un Governo legittimato è un problema”, ha detto il leader della Lega che - tra una dichiarazione e l’altra - prosegue il suo giro per i lidi italiani.Mentre Di Maio ha ...

