Crisi di governo | come e quando si andrà a votare

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Elezioni. È ormai chiaro che la via presa da Salvini innescando ladiè quella di arrivare alle urne, ma non è un percorso semplice e ha soprattutto tempi tecnici da rispettare. Il voto non può arrivare prima del mese di ottobre e andare anche fino alle prime due settimane di novembre. LALadipuò essere parlamentare o extraparlamentare. Quella attuale appare extraparlamentare perché l’esecutivo non è stato colpito da una mozione di sfiducia, ma una delle forze di maggioranza, la Lega, ha annunciato esplicitamente di non sostenere più il. Il premier Conte chiede però un passaggio parlamentare, vuole che Salvini spieghi perché ha staccato la spina all’esecutivo e non darà dimissioni immediate. Questo potrebbe allungare i tempi. TEMPI TECNICI In caso dile elezioni devono essere convocate fra 45 e 70 giorni, ne servono 60 per la ...

petergomezblog : Crisi, Conte: “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il g… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” -