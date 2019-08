Concorso MiBAC per 1 052 vigilanti | il bando scade l' 8 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) L'atteso primodidel Ministero dei Beni e le Attività Culturali riguarda l'assunzione di 1.052in possesso di diploma. Entro ottobre, come annunciato da Bonisoli, verranno banditi ulteriori concorsi per altre migliaia di assunzioni. Requisiti richiesti Per i posti da, i partecipanti, di età non inferiore ai 18 anni, dovranno possedere i requisiti generali richiesti per tutte le procedure concorsuali del settore pubblico: Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Ue Idoneità fisica allo svolgimento del lavoro Fare parte dell'elettorato attivo Godimento dei diritti civili e politici Non avere condanne penali È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e una buona padronanza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche....

