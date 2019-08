Volley | Preolimpici 2019 | la guida a tutti i gironi di qualificazione Gruppo di ferro

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (4 agosto). 5 qualificate ai Giochi : Italia - Serbia - Russia - Cina - USA in festa : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. A festeggiare sono state la Russia (soffertissimo 3-2 alla Corea del Sud), la Cina (facile 3-0 alla Turchia), gli USA (comodo 3-0 all’Argentina dopo aver sudato con la ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (3 agosto). Brasile a Tokyo - spareggi Cina-Turchia e Italia-Olanda : Sono in corso di svolgimento i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La seconda giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, il Brasile ha già concluso la propria avventura ed è la prima squadra a ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (2 agosto). Vincono tutte le big - che fatica per il Brasile : Sono incominciati i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La prima giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, a fare notizia è la sofferenza del Brasile contro l’Azerbaijan. Di seguito tutti ...