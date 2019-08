Pd | Zingaretti chiede unità e apre a Renzi | “Sei una risorsa”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nicolafa appello al Partito Democratico e ripete per tre volte la parola chiave del suo mandato da segertario: unita', unita', unita'. Lo fa pensando innanzitutto a Matteoal quale invia un messaggio dedicato: "Sei una risorsa, non permettere che tornino quelli che hanno vinto il 4 marzo". Non che le distanze tra i due siano annullate,lo sa bene e non stenta ad ammetterlo: "Differenze tra me e? C'e' innanzitutto un elemento di cultura politica: io ho una tendenza politica e culturale a privilegiare quello che unisce tra le differenze. Lui, nelle differenze tende a privilegiare quello che divide. Non so cosa e' meglio, ma la sostanza e' questa". Quindi, "per favore, da oggi in poi: unita', unita', unita' nel campo del centrosinistra che e' innanzitutto il Pd. Potremmo fare il migliore dei programmi possibili, ma senza unita' non saremo mai ...

