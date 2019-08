Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) “È stato violato ilinternazionale da parte dello Stato italiano” che alla Spagna aveva promesso di non condannare all’ergastolo l’ex latitante Domenico. Iladesso torna libero dopo 23 anni di carcere duro. Lo ha stabilito il gip di Bologna che dalla Cassazione nel 2018 si è visto affidare il fascicolo sull’esponente di spiccodi San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria. La notizia è apparsa oggi sulle colonne del CorriereSera che riporta alcuni stralci delle motivazioni del giudice secondo cui le modalità detentive dopo l’applicazione dell’ergastolo hanno “certamente frustrato le aspettativeSpagna nel momento in cui accordava l’estradizione”. Catturato nel 1996 per essere poi estradato nel 1999,è arrivato in Italia con la garanzia fornita a Madrid che non gli sarebbe stato il carcere a vita ...

Cascavel47 : ‘Ndrangheta, “violato principio della buona fede internazionale” e il boss Paviglianiti all’ergastolo deve essere l… -