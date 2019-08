Luigi Di Maio rompe il silenzio | Tirarsi indietro è il segnale che non si vuole

Luigi Di Maio è disperato : "Forse dovremmo finirla qui". I grillini lo lasciano sempre più solo : "A questo punto mi chiedo se non dobbiamo finirla qui". Luigi Di Maio dopo il voto sulla Tav si aggira nei meandri di Palazzo Chigi in attesa della decisione di Matteo Salvini. Il primo che chiama è Beppe Grillo. Ha bisogno di rassicurazioni, perché sa che nel Movimento ormai troppi sono contro di l

Tav - Luigi Di Maio ha perso le parole e condivide il pensiero di Beppe Grillo : Luigi Di Maio si conferma un personaggio di scarso spessore. Come si dice in questi casi, quando il gioco si fa duro... Il vicepremier nel momento più difficile per la Tav e la crisi di governo usa le parole di Beppe Grillo, ovvero dell'ala movimentista M5s, lo stesso Grillo che lo ha più volte cont

Annalisa Chirico smonta Luigi Di Maio in tre punti sulla Tav : "È il capo - se lo ricorda?" : Ancora una volta, Annalisa Chirico si cimenta nella - ammettiamolo - semplice impresa di smontare i deliri dei grillini. Impresa semplice, ma doverosa. Nel mirino le parole di Luigi Di Maio, il quale ha detto che "solo il Parlamento può fermare il Tav". La risposta al capo politico M5s della Chirico

Luigi Di Maio elemosina un incontro con Alessandro Di Battista : il capo M5s è finito : Sconfitto sistematicamente da Matteo Salvini, massacrato anche da un punto di vista mediatico, sempre più solo anche all'interno del suo partito, i consensi in picchiata da mesi e il grande capo, Davide Casaleggio, pronto a farlo fuori: ecco il ritratto di Luigi Di Maio. Il capo politico M5s è alle

Luigi Di Maio promette ai dissidenti : "A settembre cambia tutto". Ecco chi è la testa che vuol far saltare : Luigi Di Maio diserta l'appuntamento a Palazzo Madama con la fiducia sul decreto Sicurezza bis. Il vicepremier finge non ci siano problemi e, all'assistere il trionfo (ennesimo) di Matteo Salvini, preferisce l'incontro con le parti sociali e con il premier Giuseppe Conte. Ma i suoi - riferisce Repub

"Luigi - basta subire così". I senatori 5S preparano un documento da consegnare a Di Maio : Più di venti interventi, uno dopo l’altro. L’assemblea dei senatori M5s diventa un flusso di coscienza: “Non possiamo subire così dalla Lega. Va detto a Luigi”. L’aria che tira dentro il Movimento 5 Stelle è questa, tra frustrazione, rabbia e voglia di rialzare la testa. Il primo round è stato questa mattina, domani sera ci sarà il secondo quando si riuniranno tutti i parlamentari ...

Al Senato Question Time con Luigi Di Maio – giovedì 4 aprile ore 15 : #OpenSenato Oggi, giovedì 4 aprile alle 15, il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, risponde in Aula a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, con diretta anche su Raitre. View original post

Davide Casaleggio ha deciso - Luigi Di Maio va licenziato : il momento in cui ha deciso : Il M5s e Luigi Di Maio perdono sempre, sconfitti in modo sistematico da Matteo Salvini e dalla Lega. L'ultimo esempio, la fiducia al Senato sul decreto sicurezza-bis. Altro che incidente, altro che crisi di governo: testo approvato a tempo record, zitti e mosca. Una paralisi dietro alla quale si nas

Luigi Di Maio - il silenzio dopo il sì al decreto sicurezza-bis : capo chino per non perdere la poltrona : Altro che super-fronda e crisi di governo: il M5s si è piegato a tempo record a Matteo Salvini sul decreto sicurezza-bis, approvato senza alcun patema nonostante i boatos della vigilia e le voci su agguati che non si sono mai verificati. Troppo importante, per i pentastellati, non perdere poltroncin

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - anche gli elettori grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Luigi Di Maio : "A noi della poltrona non ce ne frega niente" : “Chi tifa per la caduta del governo è perchè ha paura di non essere rieletto. Ha paura di trovarsi un lavoro come tutte le persone normali. Noi questa paura non ce l’abbiamo. A noi della poltrona non ce ne frega nulla. Il Movimento 5 stelle lavora per fare cose giuste, non per il consenso. E io ne vado fiero!”. Così, su Facebook, Luigi Di Maio. Il capo politico M5s prende le mosse dalla ...

Luigi Di Maio - Massimo Bugani lo scarica e lui si vendica : "Lavorava poco" : Le dimissioni di Massimo Bugani "sono l'albero che cade durante il terremoto, non il terremoto". Il Movimento preferisce le metafore per spiegare la crisi interna di cui è protagonista. E Max - come lo chiamano gli amici - è l'anello di congiunzione tra i Cinque stelle e la famiglia Casaleggio, ing

M5S - Bugani si dimette dalla segreteria di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi tra membri che vengono espulsi e altri che preferiscono dimettersi. Oggi è stato lo storico esponente Massimo Bugani, tra le fila di M5S fin dall'inizio, ad annunciare le proprie dimissioni da vicecapo della segreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi e da coordinatore del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna.L'annuncio è arrivato attraverso il Fatto Quotidiano e il motivo di questo passo ...

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...