Di Battista attacca Salvini | Ha mandato tutto all' aria | è schiavo del sistema e ci

Ore decisive per i 5 stelle. Di Maio attacca Di Battista e i dissidenti : Poco fa Luigi Di Maio ha pubblicato un suo scritto sul blog delle stelle. Parole forti che fungono anche da richiamo alla responsabilità per tutti. In primis il capo politico pentastellato sottolinea il grande impegno e la grande responsabilità da affrontare: “Il MoVimento 5 Stelle sta governando da un anno la settima potenza mondiale e la seconda forza manifatturiera d’Europa: l’Italia. Ogni giorno, quando agiamo come forza politica ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Di Battista : "Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui" : Tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini non corre buon sangue. Ormai è acclarato che l’ex deputato non veda di buon occhio l’alleanza tra il suo partito, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E allo stesso tempo, il ministro dell’Interno non ha particolari “simpatie” per il politico romano che è attualmente “ai box” in attesa di avere una nuova chance, magari come capo del M5S al posto di Luigi Di Maio. "Non capisco perché Matteo Salvini mi ...

Di Battista attacca Salvini : “Riferisca su Arata e Savoini - venga con moto d’acqua” : Nuovo scontro tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. L'ex deputato M5s attacca la Lega e il ministro dell'Interno risponde: "Gli insulti del vacanziero più pagato del mondo non mi interessano". Di Battista replica, di nuovo, chiedendo al leader della Lega di riferire in Parlamento su Savoini e Arata: "A riferire in Parlamento e in commissione Antimafia ci vada come preferisce, auto blu, aereo blu o moto d’acqua blu".\\Tra Alessandro Di ...

Di Battista attacca l'opinione pubblica : "Siamo un popolo di tifosi e di sudditi" : Il Movimento 5 Stelle si è tenuto piuttosto distante dalle polemiche legate all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, dagli attacchi del centrodestra contro i "nordafricani" che poi erano tutt'altro che nordafricani allo sdegno per la foto che ritraeva uno dei sospettati ammanettato e bendato in caserma prima di essere interrogato.Anche questa terribile vicenda, come tanti altri casi di cronaca, ha tirato fuori il peggio dei ...

Di Battista attacca Salvini via social : "Trovi i soldi per le forze dell'ordine - non per la Tav | I politici smettano di commentare tutto" : L'esponente M5s sfida il vicepremier con un post sul caso Cerciello: "Il ministro vada nei territori di mafia (se ha libertà e coraggio di farlo) a chiedere come battere il crimine organizzato". E poi chiede che i responsabili dell'omicidio paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense"

Alessandro Di Battista attacca Matteo Salvini : "Bugiardo e ridicolo - ha finito lo show" : "Da qualche giorno non si sta parlando di Ong". Alessandro Di Battista, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, attacca Matteo Salvini: "Lo show dell'immigrazione dove tutti, da destra a sinistra, recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fer

Di Battista attacca : 'Idea di Salvini? Mandare tutto all'aria per tornaconto personale' : E' passato oltre un anno da quando il Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle si è insediato. A reggerlo c'è una maggioranza fortemente eterogenea, in cui si intersecano due partiti che, per molti versi, sembrano avere poco a che spartire. Non a caso da tempo viene messa in dubbio la reale e duratura tenuta dell'Eesecutivo, al punto che si continua a cercare di capire quando l'idillio tra i grillini ed il Carroccio si esaurirà. Gli ...

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiche per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse