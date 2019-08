Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Gianluca Di Marzio racconta nuovi dettagli sul contratto offerto dal. Nell’accordo (per due anni e mezzo) sarebbe presente un premio alla firma e unotra i 4 e i 5di. Ci sono ancora dettagli da definire, ma il club brasiliano è intenzionato a chiudere con l’attaccante per rispondere al Boca Juniors, che ha portato nelle sue fila Daniele De Rossi. In Brasile Marioporterebbe anche il fratello Enock. Per lui, secondo quanto scrive Di Marzio, è pronto un contratto con il Boavista. L'articolo Sky: Ilcon unotra i 4 e i 5diilNapolista.

SkySport : ?? Ancora il rossonero nel suo futuro #SkySport #SkyCalciomercato - napolista : Sky: Il Flamengo tenta Balotelli con uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro Nell’accordo con il club è present… - milanmagazine_ : SKY - Flamengo, ecco l'offerta per Balotelli, i dettagli -